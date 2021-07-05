習近平今與馬克龍默克爾視頻上聚會

據法國總統府表示，法國總統馬克龍、德國總理默克爾和中國國家主席習近平應當在今天通過視頻會議進行會晤。法新社說， 氣候和健康問題是三位領導人在4月中旬以這種形式舉行的最後一次會議上交流的核心。

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據法新社今天報道稱，法國總統府報告，法國總統馬克龍、德國總理默克爾今天將與中國國家主席習近平通過視頻召開會議。

該報道稱，中國國家主席習近平，法國總統馬克龍以及德國總理默克爾在今年4月曾召開視頻會議，就氣候和健康問題討論。但歐洲領導人和中國國家主席之間有許多潛在的辯論話題，如香港、台灣和南海的緊張局勢，以及歐盟與中國投資協定的的未來。

在對跨國公司徵稅的議題上，上述3國領導人會談或會涉及。國際間剛剛達成了一項協議，但一些國家，特別是匈牙利和愛爾蘭，還沒有簽署。