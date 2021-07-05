習近平：中國最希望的是發展好自己，而不是取代別人

中國國家主席習近平7月5日同德國總理默克爾和法國總統馬克龍舉行了視頻會議。央視報道，習近平表示：“當前，全球疫情形勢反反複復、依然嚴峻，經濟復蘇的前景不明、任重道遠。世界比以往任何時候都更需要相互尊重、精誠合作，而不是猜忌對立、零和博弈。世界上只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系；只有一套規則，就是以聯合國憲章為基礎的國際關係基本規則，國際上的事需要大家心平氣和商量着辦。”習近平還表示：“中國最希望的是發展好自己，而不是取代別人。

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路透社報道說，默克爾的辦公室在一份聲明中說：“他們還討論了國際貿易、氣候保護和生物多樣性問題。”聲明還提到：“雙方還就新冠疫情抗疫合作、全球疫苗供應以及國際和地區問題進行了交流。”

法新社報道：法國方面希望恢復法中客運航班量。由於疫情，法中每周的航班量從100多次減至6班。

新華社還報道說，三國領導人就非洲議題交換了意見。習近平希望歐方加大對非洲的支持和幫助，促使消費者經濟復蘇和綠色低碳發展。他還歡迎法、德加入中非共同發起的“支持非洲發展夥伴倡議”，開展三方、四方甚至多方合作。

彭博社一天前曾援引知情人士的話稱，中國國家主席習近平本星期與德國總理默克爾和法國總理馬克龍進行會談，以避免人權爭端阻礙雙方的合作。

中歐關係今年因人權等問題出現裂痕。今年3月，歐盟與美國、英國和加拿大聯手就新疆踐踏維吾爾少數民族的人權而對一些中國官員進行制裁。中國當局迅速做出回應，宣布對歐洲10名個人和4個實體實行制裁，包括多名歐洲議會的議員、歐洲一些知名智庫和學者。他們都曾就中國的人權問題積極發聲。

今年5月，歐洲議會還高票通過了一項決議，只要中國對歐洲議會議員和學者的制裁存在，就拒絕對歐盟-中國投資協定進行考慮。根據決議，批准該協定的歐洲議會“要求中國在議會處理《中歐全面投資協定》（CAI）之前解除制裁”。

彭博社的報道還說，中國去年與歐盟的貿易額接近7000億美元，法國總統馬克龍據報熱衷於為航空公司空客中客車爭取利益。報道還說，歐洲人希望中國放寬對歐盟公民，特別是商務人士前往中國的旅行限制。

同樣在星期一，歐洲工業圓桌會議（ERT）發布的評估報告闡述了貿易政策與當今一些最緊迫的地緣政治問題之間的聯繫，其中還評估了如何處理與中國不斷發展的貿易關係。

歐洲工業圓桌會議在一份新聞稿中說：“我們與中國的關係仍然很複雜。中國的不斷崛起是我們這個時代最重要的戰略挑戰。歐盟需要投資發展這種關係，最終目的是讓中國進一步參與一個以規則為基礎的世界秩序。公平競爭的貿易和商業環境依賴於公開和透明以及尊重公民自由和權利的基本原則。”