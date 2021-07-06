中共百年黨慶後華盛頓郵報發表社論指中共對民主世界與人類自由威脅日增
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習近平在中共建黨100周年紀念活動上強硬表示：“中國人民絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣干，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流。《華盛頓郵報》5日發表社論解讀習近平這番談話指出，那些擔憂華府鷹派正在鼓勵和中國進行不必要與危險新冷戰的人，應該花點時間閱讀習近平在北京天安門廣場發表的這番談話。
社論指出：在這場活動中，軍機從頭頂飛過、群眾大聲歡呼，習近平吹噓“中華民族偉大復興”，創建人類文明新型態，要“把人民軍隊建設成世界一流軍隊”。簡言之，習近平明確表示，在他的獨裁統治下，中國將對民主世界與中國鄰國，尤其是台灣，構成不斷升級的威脅，因為這是“歷史使命與不可動搖的承諾”。
《華盛頓郵報》社論指出：習近平的談話是一項提醒，提醒外界他的政權雄心勃勃的野心與追求這些野心的好戰性，是對世界秩序乃至世界和平的真正威脅。
社論指出：習近平言詞傲慢，充滿民族主義式的不滿，指出中國近來的戰狼外交起源。他堅稱，“中國人民從來沒有欺負、壓迫、奴役過其他國家人民”，聽在西藏或新疆地區民眾耳里必然是令人難以置信的痛苦，在那裡有超過百萬維吾爾族與其他穆斯林被關押在集中營中，被迫放棄自己的文化。
社論還指出，台灣應當對這樣的血腥宣示認真看待。習近平儘管老調重彈表示要“推進祖國和平統一”，但聲稱“堅決粉碎任何台獨圖謀”聽來更具可信度，這番話與中國近來入侵台灣領空的軍事升級行動相呼應。權力集中並基本宣布自己是終身統治者的習近平，似乎將征服強大的民主國家視為要達成的成就，與此同時也粉碎維吾爾族與香港的自治權。
社論指出：應當注意到習近平的談話意味中國可能對鄰國、民主世界與人類自由構成的威脅日增。