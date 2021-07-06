中國反指美國壓迫企業開後門取數據 是全球網絡安全最大脅迫

中國外交部發言人汪文斌今天聲稱，美國逼迫企業開“後門”違規獲取用戶數據，是全球網絡安全的最大脅迫。據汪文斌聲稱，這充分暴露美國“維護網絡安全是假，打壓競爭對手、維護自身網絡霸權是真”，和中國發起的“全球數據安全倡議”的目的和宗旨形成鮮明對比。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，中國反指美迫企業開後門取數據，威脅網絡安全。中國外交部發言人汪文斌今天在中國外交部例行記者會中，作上述表示。

報道引述中國央視app消息，會中有記者問到，微軟（Microsoft ）副總裁伯特（Tom Burt）6月30日在美國聯邦眾議院司法委員會聽證會上稱，美國執法部門過去5年向微軟簽發2400至3500份保密令，以獲取用戶數據，並未受到法院有效監管，中國對此有何評論？汪文斌稱，事實一再證明，“逼迫企業開設‘後門’、違規獲取用戶數據的恰恰是美國自己。美國才是對全球網絡（路）安全的最大威脅”。汪文斌並以斯諾登（Edward Snowden）案及美國監聽盟國高階官員指稱，美國才是世界公認的“駭客帝國”、竊密大戶。

據汪文斌聲稱，這充分暴露美國“維護網絡安全是假，打壓競爭對手、維護自身網絡霸權是真”，和中國發起的“全球數據安全倡議”的目的和宗旨形成鮮明對比。國際社會應抵制美國危害全球網絡安全、破壞國際規則的行徑。

據中央社說，6月底剛赴美國紐約證券交易所（NYSE）IPO（首次公開募股）的中國網絡叫車巨頭“滴滴出行”，近日遭中國官方指“嚴重違法違規收集使用個人訊息”，勒令下架。官方並未通報滴滴“違法違規”的具體細節。但港媒引述中國金融監管層人士稱，事件與高層對中國國家及公民數據可能被泄露美國的擔憂有關。