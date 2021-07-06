中國疫苗研發慢：鍾南山說是因為防疫有效沒有病人

中國呼吸道病學專家鍾南山日前出席上海科技大學畢業典禮時聲稱，中國的新冠肺炎病毒疫苗研發進度較慢，是因為中國“防控有效，沒有病人了”，導致三期臨床試驗“只能在國外做”。鍾南山還說，中國的全病毒滅活疫苗，對感染、肺炎、重症的保護率“都是有效的，所以可以放心注射國產疫苗，對Delta病毒株都有效。

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據中央社今天報道說，鍾南山談中國疫苗研發慢，是因為防疫有效沒有病人。該報道引述星島日報消息，上海科技大學日前舉行本科生（大學部生）和研究生畢業典禮，鍾南山在出席致詞時，作上述表示。鍾南山說，中國目前正在研發71款疫苗，其中9款正進行臨床三期試驗，2款已獲得世界衛生組織（WHO）批准列入了緊急使用清單。

根據消息，鍾南山致詞時，針對外界質疑“為什麼中國的疫苗研發看起來比較慢”說，“因為在中國‘防控有效’，沒有辦法在中國做第三期臨床試驗，因為‘沒有病人了’，所以三期臨床試驗只能在國外做”。鍾南山宣稱，中國正進行臨床三期試驗的9款疫苗中，有的疫苗讓感染率、住院率及ICU死亡率“都有明顯改善”。

據鍾南山說，Delta變種病毒出現後，疫苗的保護力是有一些降低。但中國的全病毒滅活疫苗，對感染、肺炎、重症的保護率“都是有效的，所以可以放心注射國產疫苗，對Delta病毒株都有效”。鍾南山並針對疫苗接種情況說，中國疫苗注射量全球最多，但按照每100人注射疫苗量計算還不領先，建立群體免疫還沒有完全實現，需透過更努力的實踐做到。