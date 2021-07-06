中國組辦世界政黨大會 習近平說實現民主有多種方式 不可能千篇一律

中共總書記習近平今晚與世界政黨領導人視訊峰會時說，“實現民主有多種方式，不可能千篇一律”。他還說，國際規則應是世界各國共同認可的規則，不應由少數人來制定。中央社說，習近平在致詞接近尾聲時，突然重複前面已經念過的講稿，並數次低頭翻閱稿件，一度低聲詢問“我這說完了嗎”？一陣靜默後，才跳回結尾段落恢復致詞，並作結語。該報道沒有提及世界政黨大會的情況細節。

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據中央社今天報道稱，中共今晚在北京舉辦“中國共產黨與世界政黨領導人峰會”，也是中共百年黨慶後首個主場外交活動。不過，習近平在致詞接近尾聲時，意外重複前面已念過的講稿，一度停頓詢問“我這說完了嗎”，成為會議的意外插曲。

根據中國中央電視台轉播，習近平在致詞時提出，世界政黨要擔負起引領方向、凝聚共識、促進發展、加強合作、完善治理的責任，把握和塑造人類共同未來，堅守和弘揚全人類共同價值，讓發展成果更多更公平地惠及各國人民，並攜手應對全球性風險和挑戰，不斷增強為人民謀幸福的能力等。他聲稱，“民主同樣是各國人民的權利，而不是少數國家的專利。實現民主有多種方式，不可能千篇一律。一個國家民主不民主，要由這個國家的人民來評判，而不能由少數人說了算”。

據習近平又說，中共堅持一切從實際出發，帶領中國人民探索出中國特色社會主義道路。“歷史和實踐已經並將進一步證明，這條道路，不僅走得對、走得通，而且也一定能夠走得穩、走得好”。習近平更宣稱，現代化道路並沒有固定模式，“適合自己的才是最好的，不能削足適履。每個國家自主探索符合本國國情的現代化道路的努力都應該受到尊重”。

接着，習近平又重申“一帶一路”倡議、環保目標、全球抗疫合作等，強調中共將積極推動完善全球治理，“為人類社會攜手應對共同挑戰作出新貢獻”。他並表示，現行國際體系和國際秩序的核心理念是多邊主義。“國際規則應該是世界各國共同認可的規則，而不應由少數人來制定。國家間的合作應該以服務全人類為宗旨，而不應以小集團政治謀求世界霸權”。習近平還說，世界各政黨要“共同反對以多邊主義之名行單邊主義之實的各種行為，共同反對霸權主義和強權政治”。

中央社說，這場視訊會議是中共在7月1日建黨100周年後的首個主場外交活動，卻一度出現插曲。對照官方電視轉播與文字實錄，習近平在致詞接近尾聲時，突然重複前面已經念過的講稿，並數次低頭翻閱稿件，一度低聲詢問“我這說完了嗎”？一陣靜默後，才跳回結尾段落恢復致詞，並作結語。

沒有消息說，與會其他國家政黨是否有發言回應。