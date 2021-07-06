德國一名政治學者被逮捕 遭指為中國做間諜

德國聯邦檢察官辦公室周二宣布，一個德國智囊團的政治科學家負責人涉嫌在2010年至2019年間為中國情報部門從事間諜活動。德國慕尼黑地區法院於6月21日對這位政治學家發出了逮捕令，並於7月5日施行逮捕。該案由德國聯邦檢察官辦公室對外宣布被指是罕見事件。德國總理默克爾昨天剛剛與法國總統馬克龍一道與中國國家主席習近平進行了視頻峰會。

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據法新社今天報道，德國聯邦檢察官辦公室在一份聲明中說，周一被捕並面臨拘押的嫌疑人克勞斯-L，涉嫌向中國提供情報服務，以換取 "付費"，案情涉及輸送主要是通過他自2001年以來領導的智囊團框架內所建立的許多高級別政治聯繫獲得重要信息。

這位教授由於其科學聲譽和多年來建立的關係而設法使其智囊團提高國際重要性影響，據稱在2010年6月在上海舉行的一次會議中，中國部門與他進行了接觸。

據負責國際間諜案的德國聯邦檢察官辦公室介紹說："一個中國情報機構的成員與嫌疑人聯繫，並誘使他合作。”

據位於卡爾斯魯厄的聯邦檢察官辦公室的案情詳細說明，”在接下來的時間裡，直到2019年11月，嫌疑人在參與德國高層國事訪問或多國會議前後，以及在一些當前國際問題上，經常向中國情報部門提供信息。"

據案情說，克勞斯-L. 主要通過他所領導的研究所獲得的眾多高層政治聯繫來獲得這些信息。而作為回報，嫌疑人被資助前往參加與中國情報官員的會議，並獲得酬金。

該報道沒有提及這名德國政治學家充當中國間諜獲得的酬勞款額。

中國官方通常否認間諜指控，稱之為謊言或不實編造。

據法新社說，德國最近還面臨另一起間諜案，此案涉及俄羅斯間諜。6月21日，德國司法系統宣布在德國境內逮捕一名在大學工作並涉嫌為莫斯科從事間諜活動的俄羅斯科學家。