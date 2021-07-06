津巴布韋村民反對野生動物保護地附近的中國煤礦項目

2021年7月1日，長頸鹿走在津巴布韋最大的野生動物保護地萬蓋國家公園

據美國之音報道，津巴布韋的生態環境保護人士正試圖動員人們反對中國在津巴布韋最大的國家公園所在地區運營煤礦的項目。批評人士說，當地民眾和野生動物將受到影響，他們敦促當局擺脫煤炭生產，轉向可再生能源。

廣告 繼續瀏覽後續

萬蓋(Hwange，又譯萬基)地區丁代(Dinde)村的多數村民說，他們反對北發投資公司(Beifa Investments)在當地的煤礦項目，但是很多人因為擔心遭到報復，不敢公開發聲。

大約600戶家庭擔心，如果煤礦項目得以展開，他們將失去家園。莫里斯·斯班達是其中之一。

他說：“我擔心可能被會趕出住房，同時，我們還有條河，叫尼安圖韋，我們從那裡取水。這是我們的主要水源。如果這個煤礦弄成了，我絕對擔心河裡會出現有毒的酸物質。”

其他村民擔憂，煤礦項目將佔用家牛和野生動物吃草的土地。

不過，北發投資公司繼續展開勘探項目。津巴布韋政府說，在批准開發煤礦之前，他們與丁代村的民眾進行過磋商。

是津巴布韋環境管理局的教育與公關經理艾姆克拉·斯丹戈(Amkela Sidange)說，環境影響評估報告已經處理並澄清了丁代村的顧慮。

她說：“他們的擔心已經解決了。事實上，只要是做過環評報告，我局會一直監督。勘探活動不會有任何方面超出環評報告的協議範圍。”

當地非政府組織自然資源治理中心(Centre for Natural Resource Governance)反對丁代的煤礦項目，部分原因是，如果村民們被迫搬遷，他們沒有看到任何有關重新安置的明確計畫。

原因還不止於此。該中心主任法拉伊·馬古烏(Farai Maguwu)說，煤礦破壞津巴布韋建設綠色經濟並在2030年之前把碳排放減少33%的計畫。

“但是，只要國家繼續投資於骯髒能源---就像在丁代就要發生的那樣，這就無法實現。我們不會允許政府說左話向右走，” 他說說。

和周圍的多數村民一樣，斯班達說，他不知道明天會怎樣。

村民們擔心，會有更多的煤礦項目獲得批准，這將侵蝕津巴布韋最大的野生動物保護區---萬蓋國家公園。