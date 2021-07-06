甘肅彈道導彈發射井之疑：官方說那是風力發電場

中國在甘肅地區的玉門關沙漠附近，被發現有約100多個核彈道飛彈發射井 圖新頭殼刊自： Will Marshall推特翻攝

華盛頓郵報日前引述專家指中國在甘肅建百餘個洲際導彈發射窖，被中國專家質疑“不現實也沒必要”。中國官媒參考消息今天報導聲稱，被指為導彈發射窖的工地是風力發電場。

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據中央社今天報道說，由新華社主辦的參考消息指，甘肅被懷疑是飛彈發射窖，是風力發電場。華盛頓郵報引用的衛星照片右側，就有一行白字寫着“甘肅玉門風力發電場”（YUMEN GANSU WINDFARM）。參考消息指出，有網友在谷歌（google）地圖軟件上放大上述地點的衛星照片，發現當地佇立一排排風力發電機，地上的影子可見葉片的輪廓。而在中國的地圖軟件上，也可見鄰近區域有好幾家風力發電場。該報也附上一張玉門市政府網站上，當地官員視察工地的照片。

該報引述中國軍事評論員宋忠平日前說，以發射窖發射彈道飛彈，是冷戰時的作法，已經落後，中國不可能選擇這種“最笨拙”的方法。宋忠平並聲稱，“這種造謠的策略太低級，根本不值一駁”。

中央社說，華盛頓郵報6月30日引述美國“詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心”（James Martin Center for Nonproliferation Studies）取得的衛星照片稱，中國甘肅省玉門市的沙漠地帶有119個相仿的工地，類似中國可攜帶核彈頭的彈道飛彈發射設施。該中心主任路易斯（Jeffrey Lewis）指這些發射窖可能是為東風-41洲際彈道飛彈所設計的。但包括宋忠平等中國專家指東風-41是固態燃料洲際飛彈，可用發射車或鐵路機動發射，不需固定在發射窖；而在一個區域集中建設百餘個發射窖“並不現實也沒有必要”。