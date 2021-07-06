美國拒簽5百多中國留學生 北京批倒退 要求重審

據報有500多名中國理工科研究生近日申請赴美簽證時，美國使領館以不符合美國“‘移民和國籍法’第212條（f）款及第10043號總統令”為由加以拒簽。遭美方拒簽後，這些中國理工科研究生近期發出聯名信，要求美方確實解決對中國學生的歧視打壓問題。中國官方表態批美國倒退，敦促美國重審這些留學簽證申請。

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據中央社今天報道稱，中國官媒中國日報今天引述知情人士報導，500多名中國理工科研究生近日申請赴美國簽證時遭對方拒簽；中國外交部則說，已向美方提出嚴正交涉，敦促美方重新審議有關簽證申請。

據該報說，這500多名中國學生均為申請赴美攻讀博士或碩士學位的研究生，大部份學習電機工程、電腦、機械、化學、材料科學以及生物醫學等理工科系。這些學生擬就讀的包括哈佛大學（Harvard University）、耶魯大學（Yale University）、加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）、麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）、約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）等。

該報並指，遭美方拒簽的中國學生，約1/4獲得美方獎學金，絕大部分學生申請簽證的時間是在拜登政府上台後。

據中央社說，針對這項消息，有媒體下午在中國外交部例行記者會提問。據陸媒澎湃新聞，外交部發言人趙立堅加以證實，並說對此嚴重關切，已向美方提出嚴正交涉；“中方敦促美方糾正錯誤，重新審議有關中國留學生赴美留學簽證申請”。趙立堅並批評，“美方有關簽證限制措施延續了特朗普（川普）政府時期的遺毒”，這與美方歡迎中國留學生的表態不符，嚴重破壞中美正常的人文交流和教育合作。