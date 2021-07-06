習近平：民主不可能千篇一律

中共總書記習近平5日晚出席以視訊舉行的“中國與世界政黨領導人峰會”時表示，現代化道路沒有固定模式，適合自己的才是最好的，不能削足適履；每個國家探索符合本國國情的現代化道路的努力，都應該受到尊重。他還稱，“實現民主有多種方式，不可能千篇一律。一個國家民主不民主，要由這個國家的人民來評判，而不能由少數人說了算。”

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據新華網直播，習近平指出，要推動各國加強發展合作、各國人民共享發展的成果，提升全球發展的公平性、有效性、協同性，共同反對任何人搞技術封鎖、科技鴻溝、發展脫鉤。他說，“任何以阻撓他國發展、損害他國人民生活為要挾的政治操弄都是不得人心的，也終將是徒勞的。”

他還表示，面對仍在肆虐的新冠肺炎疫情，要堅持科學施策，倡導團結合作，彌合免疫鴻溝，反對將疫情政治化、病毒便簽化。

談及發展模式，習強調，各國人民有權選擇自己的發展道路和制度模式。他說，中共堅持一切從實際出發，帶領中國人民探索出中國特色社會主義道路。“歷史和實踐已經並將進一步證明，這條道路，不僅走得對、走得通，而且也一定能夠走得穩、走得好。”

習近平說，現行國際體系和國際秩序的核心理念是多邊主義。國際規則應是世界各國共同認可的規則，而不應由少數人來制定。國家間的合作應該以服務全人類為宗旨，而不應以小集團政治謀求世界霸權。

習近平向與會者呼籲，要共同反對單邊主義行為、共同反對霸權主義和強權政治。他並重申，“中國永遠不稱霸、不搞擴張、不謀求勢力範圍。”