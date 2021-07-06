習馬默3巨頭視頻會都說了啥？

據法新社引述法國總統府愛麗舍宮表示，法國總統馬克龍、德國總理安格拉-默克爾和中國國家主席習近平周一在視頻會議上討論了氣候、經濟和健康問題，以及恢復航空聯繫。各項報道還透露他們還討論了歐中投資協定，國際貨幣基金與世貿組織改革，中國與歐洲市場平等協調議題。國際間議題涉及伊朗核、阿富汗、緬甸。報道沒有提及他們是否涉及香港或新疆議題，但提及了對中國人權狀況的嚴重關切。據路透社說，由於中歐投資協定陷入停滯加上在人權制裁等問題上存在爭端，目前歐盟和中國之間的緊張關係加劇。

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據法新社報道稱，氣候和健康問題已經成為三位領導人在4月中旬以這種形式舉行的最後一次會晤中交流的核心。安格拉-默克爾和埃馬紐埃爾-馬克龍特別要求中國停止對燃煤電廠的資助，並支持保護生物多樣性的 "自然和人的高遠志向聯盟"。

馬克龍與默克爾還促請中國支持他們將1000億美元的國際貨幣基金組織特別提款權重新分配給非洲的提議。

雖然歐盟-中國投資條約已被歐洲議會阻止，但據法國總統府稱，兩位歐洲領導人還 回顧了歐洲對歐洲公司在 公平競爭條件下進入中國市場的期望。

他們還呼籲恢復空中聯繫。對法國來說，與中國的聯繫已經從新冠肺炎病毒疫情大流行前的每周100多個航班下降到目前的每周6個。

馬克龍與默克爾還重申了 "對中國人權狀況的嚴重關切，並重申了他們對打擊強迫勞動的要求"。

法新社引據中國國家電視台CCTV報道說，中國領導人習近平則強調，新冠病毒大流行病還沒有結束，恢復的前景仍然不確定。中國則希望歐盟能確保為中國公司提供公平和非歧視性 的環境。

法新社引述消息人士說，北京還呼籲歐洲增加對非洲的支持，並指出中國已經向40個國家提供了疫苗。

據路透社引述中國央視新聞說，中國國家主席習近平周一晚在北京同法國總統馬克龍、德國總理默克爾舉行視頻峰會。習近平指出，希望中歐擴大共識和合作，為妥善應對全球性挑戰發揮重要作用。