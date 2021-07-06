達賴喇嘛86歲生日：餘生致力於非暴力和慈悲心價值觀

今年7月6日是流亡印度達蘭薩拉的西藏精神領袖達賴喇嘛86歲生日，給達賴喇嘛祝壽的有印度總理莫迪、台灣總統蔡英文以及多名美國國會議員。

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1959年，西藏爆發武裝騷亂，被中國軍方鎮壓。達賴喇嘛不得不和支持者流亡到印度，成為政治難民。

達賴喇嘛通過視頻發表生日講話說：“自從我變成難民起，我定居於印度，這讓我充分享受到印度的自由及宗教和諧。所以我的另一項保證是，我會用盡餘生致力推動印度的價值觀——不以某宗教為主的世俗觀點，這是我一直相當欣賞的理念，即遵循正直、慈悲心（karuna）、非暴力（ahimsa）。”

達賴喇嘛強調：“直到死前，我會致力於非暴力和慈悲心的堅持，這個承諾也是送給朋友們的禮物。也呼籲所有人類的兄弟姐妹們，應在有生之年，恪守非暴力和慈悲心這兩個價值！”

西藏流亡政府藏人行政中央6日舉行活動為達賴喇嘛祝壽。司政邊巴次仁指出，達賴喇嘛是能改變漢藏兩個民族歷史進程的重要人物。中共政府錯誤估計形勢，認為等尊者達賴喇嘛離世後西藏問題便會自動消失，大家不要迷惑於某些人的誤判，而要相信達賴喇嘛尊者是解決中藏問題的鑰匙。

邊巴次仁還強調：珍惜漢藏兩個民族在悠久歷史進程中和平共處、攜手發展的歷史機遇，在互惠共贏的“中間道路”政策下，呼籲中國政府無任何先決條件地對達賴喇嘛尊者能夠參訪中國和西藏，儘快做出積極慎重的考慮。

台灣總統蔡英文6日在臉書、推特，各發出中文、英文版推文，向達賴喇嘛恭賀生日。蔡英文曾發推特感謝達賴喇嘛在李登輝前總統逝世後進行的悼念，及對台鐵重大事故表達的關心。