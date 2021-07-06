90年代國企改革翻版？海航倒閉被檢舉成就了公司變家族企業？

近日中國網上流傳一封以海航集團員工名義發出的公開信，向中共中紀委檢舉董事長陳峰的違法行徑，指他黑箱操作、把海航變為家族企業等。海航集團已在1月底宣布破產。

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據中央社今天引述消息報道說，中國海航破產後，員工檢舉董事長把公司變家族企業。消息說，近日中國大陸網上流傳一封海航集團員工公開信，向中共中紀委檢舉董事長陳峰違法，指他黑箱操作，妄想把海航變為家族企業。陳峰今年初落選新一屆集團黨委書記，並已被法院限制高消費。

該報道綜合媒體消息說，中國海航集團1月29日宣告破產，有內部人士稱海航集團嚴重“資不抵債”。1月22日，海航前黨委書記陳峰落選新一屆黨委書記。6月26日，海航控股有限公司被限制高消費，關聯對象為陳峰。在中國社群平台微信上，有多家自媒體近日發布這封檢舉信，檢舉者自稱“代表2萬多海航內部員工債權人”，但是尚未有任何當地主流媒體報道。

消息說，信中列舉陳峰的違法事實包括：2018年至2020年期間，集團連續處置了人民幣3000多億固定資產化解內部流動性資金危機，但陳峰在不公開不公正的情況下，利用手中職權私自動用近百億資金，優先給自己、親朋好友以及部分高階主管購買的集資產品兌付本金及利息。

檢舉信並指，在海航集團流動性資金緊張、員工工資都不能足額發放的情況下，陳峰之子陳曉峰和其侄子等人大肆購買豪車等奢侈品，陳曉峰還在未經集團任何合法合規手續的情況下進入海航董事局。信中指，陳峰妄想把海航集團辦成自己的家族企業，結果是加速了海航集團的破產之路，把水深火熱之中的海航集團進一步推向了深淵。

據信中指控，海航向員工集資，推出不同收益分配比例的集資產品，但是同一個專案，高階主管買的集資產品收益竟然高達30%以上，普通員工僅為8-11%，而這樣的訊息從未公開發布，員工並不知情，看起來就是陳峰集團的欺詐行為。檢舉信要求中紀委徹查陳峰。

中央社說，海航集團財報顯示，截至2019年上半年，公司總資產9806.21億元，相較2018年底減少8%，總負債7067.26億元，相較2018年底減少6%，資產負債率72.07%。