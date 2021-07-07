中資收購英國最大半導體商NWF 約翰遜："要查"

中國聞泰科技（Wingtech）旗下、總部設在荷蘭的"安世半導體"（Nexperia），收購英國最大半導體製造商威爾士新港晶圓廠Newport Wafer Fab（NWF），引起英國國家安全疑慮。英國首相約翰遜周三在英國國會表示，他的國安顧問將"探究"這起收購案。分析稱，"這明顯代表英國政府對此案的政策反轉"。

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法新社7日報導，在英國與中國關係緊張，中國企業海外投資案愈加受到檢視以及全球芯片短缺的此刻，這起收購案格外受到關注。英國首相約翰遜周三在國會接受質詢時，被問到此事表示，會探究這起收購案。約翰遜說，"我已經要求國安顧問了解此事"，要了解是否具有知識產權價值和有利於中國，"以及是否有真實的安全影響。"

台灣自由時報稱，這一說法顯然代表英國政府對這起收購案的態度反轉。前一天約翰遜的發言人才向記者表示，政府已經決定"此刻介入會不適合"。

美國財經媒體CNBC 周三報導，根據荷蘭諮詢公司Datenna的中國投資資料分析，聞泰科技透過層層持股，受到政府顯著影響，將近30%股份可追溯到中國政府，包括無錫國聯實業投資集團、昆明產業開發投資有限責任公司，持股各佔9.76%和5.67%。