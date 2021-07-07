全球染疫死亡人數破400萬大關 法國重症患者人數降至1000例以下

世界衛生組織周三宣稱，全球新冠病毒感染死亡病例突破400萬大關，寫下"悲劇里程碑"，而實際染疫病逝總數可能更高；由於德爾塔等變異病毒，全球新冠疫情遠未結束。世衛總幹事譚德塞表示變異新冠病毒“正在贏得與疫苗的競賽”；世衛組織緊急項目負責人瑞安呼籲新冠疫苗接種比例較高國家"保持警惕"。法國衛生部通報，法國重症患者人數降至1000例以下。

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世衛總幹事譚德塞周三在日內瓦記者會上，宣布全球染疫死亡總人數突破400萬大關。譚德塞表示："世界正處於這場疫情大流行的危險時刻。我們剛突破400萬人死於Covid-19的悲劇性的紀錄，而死亡總數可能遭到低估。"

這場全球疫情在2019年12月在中國武漢爆發，從開始至突破400萬人死亡共歷經超過18個月。

譚德塞表示，由於新冠疫苗在全球的生產和分配不均，變異新冠病毒“正在贏得與疫苗的競賽”。譚德塞說，有太多的國家正在目睹“住院患者人數激增”，而與此同時，疫苗接種率較高的國家，主要是富裕國家，則已經開始取消公共衛生防疫措施，“就好像疫情已經結束了似的”。

譚德塞表示，變異病毒的傳播同時也將威脅全球經濟復蘇，因此，無論站在“道德、流行病學還是經濟”角度，現在都是全球必須團結一致的關鍵時刻。

譚德塞呼籲即將在本周晚些時候進行會晤的20國集團財政部長，立即採取措施，減緩疫情傳播，提供必須的資金，以擴大疫情應對工具的平等生產和分配。

世衛組織緊急項目負責人瑞安表示，在一些新冠疫苗接種比例較高的國家，住院患者數量已經出現明顯下降，這是一個好消息，但目前各國仍須繼續保持警惕。瑞安表示，“幾乎所有的區域在上周都出現了病例增加，感染曲線仍在上升，並未趨於平緩。認為有了疫苗之後病毒傳播就不會再增加是一種錯誤的想法。一旦社會開放，病毒傳播就會加劇。”

另據法新社報道，法國衛生部周三晚通報，法國重症患者人數繼續下降，周三降至1000例以下。這是自去年9月以來首次降至一千之下。重症患者周三降為997例，而一個月前為2500例。不過，由於德爾塔變種病毒傳播，新增感染病例連續數日有所上升。