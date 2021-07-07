台灣：香港受國安法衝擊 呈大陸化 研究放寬駐港機構員工移台年限

港區國安法30日深夜由港府公布即時實施，特首林鄭月娥簽署該法，並已刊憲生效。

台灣大陸委員會發表最新一期的香港報告，指中共在過去一年，有計畫地整肅和在《港區國安法》推波助瀾下，香港的「一國兩制」在政治層面已由「港人治港」質變為「愛國者治港」和「中共全面管治」，整體呈現「中國大陸化」；民主制衡力量及自由人權遭扼殺，司法獨立動搖，其危殆只是時間問題。

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在這份名為「香港移交24周年的情勢研析報告」指出，在經濟層面，香港客觀上仍保持獨立的關稅、自由貿易制度，聯繫彙率亦未生變，但國安法的執法力道強勁，令營商環境風險飆升。已有美國智庫認為香港與中國城市無異，經濟政策明顯受北京控制，不再列入經濟自由度排名。社會方面，則瀰漫寒蟬效應，逾六成港人對香港未來環境及個人自由不具信心。

另外，自港府要求台灣駐香港辦事處人員簽署「一中承諾書」後，台灣代表因拒絕簽署而需要離港返台，現只餘一名經濟部派駐官員留守至7月底，另加50名僱員。陸委會昨（6日）表示，為落實對僱員的照顧與激勵士氣，陸委會已向行政院提出「駐香港或澳門機構在當地聘僱人員及聘僱期間認定辦法」第5條的修正草案，放寬港籍僱員以項目形式申請到台灣定居，可不受工作達六年以上才可申請在台定居的限制，以免員工憂慮可能遭港府指為勾結境外勢力等罪名。草案一俟行政院核定，便可發布實施。

與此同時，陸委會表明，正檢討《香港澳門關係條例》相關規定，以確實防止中共藉港澳資金及人員交流等途徑對台灣進行滲透。