孫曉雅將出任AIT台北辦事處首位女性處長

美國在台協會(AIT)6日正式宣布，將由美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務的副助理國務卿孫曉雅(Sandra Oudkirk)，出任美國在台協會台北辦事處新任處長。台灣外交部今天對這項任命表示竭誠歡迎。孫曉雅將是美國在台協會駐台北的第一位女性處長。

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美國在台協會表示，孫曉雅投入美國外交工作三十多年，自2019年5月起，擔任東亞局主管澳紐暨太平洋事務的副助理國務卿及「亞太經濟合作會議」(APEC)資深官員；她曾外放AIT台北辦事處、愛爾蘭都柏林，兩度派駐土耳其。

孫曉雅在2019年5月出任副助卿，同年9月，台灣的兩個友邦索羅門群島和吉里巴斯接連和台灣斷交後，聯邦眾議院外交委員會與自然資源委員會共同舉行聽證會，孫曉雅在聽證會上，對於兩國在外交上轉向北京表示失望，並說將以國務院APEC資深官員的身分訪問台灣，討論APEC相關問題。

10月，孫曉雅訪台期間，參加了第一屆台美「太平洋對話」，會議定位為「政府與政府間的政策對話」，她在開幕致詞時表示，自己代表特朗普總統及國務卿蓬佩奧啟動對話，重申美國對太平洋的承諾堅定且將更強勁，台灣總統蔡英文也曾在她訪台期間接見訪問團。

台灣外交部則表示，孫曉雅去年6月曾與台灣外交部前次長徐斯儉共同主持「太平洋防疫援助在線對話」，今年6月與台灣外交部次長田中光共同出席美國智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）舉辦的「美台在太平洋島國夥伴關係」在線公開座談會，就雙方加強在太平洋的合作，進行對話。

台灣外交部表示，孫曉雅對台美關係議題深入了解，也是台灣長期友人。台灣期盼孫曉雅帶領的AIT團隊，跟台灣繼續密切合作，在酈英傑（Brent Christensen）等歷任處長奠定的堅實基礎上，進一步強化台美友好夥伴關係。

孫曉雅畢業於喬治敦大學外交學院，精通中文及土耳其語，1991年進入美國國務院服務，第一次外派就是派駐AIT台北辦事處，也曾擔任美國駐北京大使館經濟參贊。