小圈子選舉：選委會選民只及現屆2% 民主派反應冷淡

由北京主導的香港選舉改革正在推行，對三場主要選舉有影響力的選舉委員會，特首林鄭月娥指九成三的選民登記率是「十分踴躍」，但原來新一屆選委會選民人數只有1萬人，只及現屆選委會選民的2.1%，成為名正言順的小圈子選舉。而泛民主派人士對推動選民登記亦十分冷淡，有當年籌組街站呼籲市民登記做選民的人士表示，新選舉制度不公平，不認為積極參選有助推進民主。

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另外，港府在因應新選舉制度而開放的特別選民登記結束翌日宣布新增的「候選人資格審查委員會」（下稱「資審委」）名單。這個負責審查和確認選委會、特首及立法會參選人資格的委員會，主席由政務司長李家超出任，除三名局長外，三名非官守成員分別是前律政司長梁愛詩、中國人大前常委範徐麗泰和中文大學(深圳)高等金融研究院理事會主席劉遵義。民主黨主席羅健熙回應指，誰當資審委成員分別不大，因為資審委是基於警方國安處和維護國家安全委員會的資料和報告作判斷，難以想象若國安委說某人有危害國安風險，資審委會確認其參選資格。

由於新的選舉制度基本改變了香港的選舉制度，負責選出特首和成為立法會一個界別的選舉委員會，不少組別的選民由個人變為有中國和建制色彩的團體，港府重開選民登記冊，讓新增選民登記，登記於本月5日截止。

特首林鄭月娥昨(6日)早公布資審委名單時談及選民登記結果，指40個選委會分組界別中，估計共有約1萬名合資格選民，選舉事務處已收到9300份選民登記表格，選民登記率超過九成。她形容，選民登記「非常踴躍」，而「這個廣泛代表性和均衡參與，都是受到這些選民支持」。

不過，有關選民數字不單比現屆的47.5萬人大幅減少，只及原來的2.1%，即使與港府的估計選民人數相比，亦大幅減少。選舉事務處上月下旬向立法會彙報時稱，估計新的選委會旅民人數約為2萬至3萬人。處方解釋，經實際計算後，現時把估算修訂為約1萬人。

港府早前公布選民名單後，香港紅十字會和社會工作者註冊局拒絕出任所屬界別的當然選委。未知這對選民人數有何影響。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華批評林鄭月娥利用統計學矇混過關，所謂的超過九成的登記率，不能反映選舉改制獲得支持。此外，港府增設候選人資格審查委員會等參選關卡，亦是剝奪港人政治權利之舉，令選舉失去公信力。

事實上，受新選舉制度針對的泛民主派，對新的選舉制度亦反應冷淡。在歷次選舉中穩操教育界勝券的民主派團體教育專業人員協會，今年並無特別呼籲教師登記做選民，會長馮偉華表示，選舉制度大幅倒退，目前未決定會否派人參選立法會選舉，會交由教協會員自行思考登記做選民有否意義。

過去成功搶佔選委會席位的「(雨)傘(運動)後」組織，亦未見有行動，部分原因是不少活躍組織在《港區國安法》後已告解散，當中有醫學界的「杏林覺醒」、

法律界的「法政彙思」、科技界的「g0vhk（香港零時政府）」及教育界的「進步教師同盟」。其次是覺得選舉制度不公平，無意參與。定期在地區擺設街站的民間組織「開站師」，創辦人袁德智接受商業電台訪問時指出，新選舉制度不再公平，加上港府大規模拘捕參與及組織初選的民主派人士，相信民主派支持者已對選舉不存寄望，不認為積極參與選舉有助推進民主。