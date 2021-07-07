美國呼籲海地維持今年9月的總統及立法選舉 安理會今天舉行緊急會議

海地總統莫伊茲7日凌晨在位於首都太子港的家中遭不明身份的武裝分子襲擊並遇害，聯合國安理會周四將舉行緊急會議；聯合國秘書長古特雷斯發表聲明，以最強烈措辭對刺殺莫伊茲的行為表示譴責。美國呼籲海地維持今年9月的總統及立法選舉。

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法新社消息，安理會周四將就海地總統遇刺及海地局勢舉行緊急會議。

美國國務院周三呼籲海地維持定於今年9月26日舉行的總統及立法選舉。

聯合國秘書長古特雷斯發表聲明，以最強烈措辭對刺殺莫伊茲的行為表示譴責。古特雷斯表示，實施這一犯罪行為的肇事者必須被繩之以法。他同時向海地政府和人民，以及總統莫伊茲的家人致以最深的慰問。

古特雷斯呼籲所有海地人維護憲法秩序，在這一駭人行為面前保持團結，拒絕一切暴力。聯合國將繼續為海地的政府和人民提供支持。

聯合國安理會本月輪值主席國法國常駐聯合國代表德里維埃周三也發表聲明，對莫伊茲遇刺身亡事件表示悲傷比，並稱，“安理會成員國對莫伊茲遇刺身亡事件深感震驚"。

海地於2015年10月舉行上一輪總統選舉，但是由於存在舞弊指稱，第二輪投票一直推遲到2016年11月才得以進行。執政黨“光頭黨”候選人、時年48歲的莫伊茲在該輪選舉中勝出，但負責組建內閣的總理一職多次出現空缺。

新冠疫情暴發以來，海地1100多萬人口中有近60%生活在貧困線以下，日益困難的生活處境導致民眾對於政府的不滿加劇、遊行活動此起彼伏、幫派暴力犯罪和綁架活動盛行，安全環境不斷惡化。

今年1月，反對派稱，按照憲法，總統莫伊茲的五年任期從2016年2月7日開始，到今年2月7日就應下台，同時還指責莫伊茲政府沒有按時在2019年舉行議會選舉，導致議會真空，總統依靠簽署法令執政。

而莫伊茲則表示，前總統馬爾泰利卸任後，國家陷入混亂，他直到2017年2月7日才正式就職，因此五年任期應到2022年2月7日為止。在此期間，海地全國各地因總統任期問題爆發最新一輪大規模抗議活動，大量抗議者走上街頭，要求莫伊茲辭職。莫伊茲政府還曾在今年2月表示，已成功挫敗一起暗殺總統並推翻國家的圖謀。

目前，海地總理約瑟夫已宣布國家進入緊急狀態，並呼籲各方保持克制。