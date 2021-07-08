拜登宣布美軍8月31日完成從阿富汗撤軍

美國總統拜登周四表示，美軍從阿富汗撤軍將"在8月31日完成"。拜登表示，美國已經實現了在阿富汗的既定目標。不過，拜登也表示，塔利班接管對阿富汗的控制"並非不可避免"。

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法新社消息，美國總統拜登周四在宣布美軍將在8月31日完成撤離阿富汗時表示，美國已經"達到了在阿富汗的目標"，即打擊恐怖主義威脅。

拜登在回答有關(美軍撤離後）塔利班是否會接掌政權時表示，"這並非不可避免"。塔利班武裝目前加強了在各地的軍事攻勢。

拜登保證，阿富汗政府"有能力"確保政府的延續。

拜登在被問到他自己的情報部門是否預見到阿富汗政府的垮台，他斷然回答：“這不是真的”。拜登表示，"未來阿富汗統一政府控制整個國家的可能性極小。"

不過拜登承諾，儘管美軍撤離阿富汗，但美國將“繼續”支持阿富汗人民。美軍目前已經完成90%的撤軍。

拜登說，美國二十年前並沒有“為了建立一個國家”而干預阿富汗，拜登強調這是阿富汗人自己的“責任”。拜登並說， “我不會派新一代美國人去阿富汗作戰”，他說，“我們正在結束美國最長的戰爭，但在阿富汗服役美軍的勇氣將永遠是我們的榮耀。”

拜登並直接向因幫助美國軍隊而可能面臨報復的阿富汗翻譯人員保證，在美國“有你們的位置”。大約 18,000 名阿富汗人，其中包括翻譯、司機或承包商正在等待他們能否在美國定居的消息。

塔利班和阿富汗軍隊之間的戰鬥周四在阿富汗西北部連續第二天激烈進行，自美國撤軍最新階段開始以來，塔利班正在對一個省會城市發動首次攻勢。