“海上觀察”民間組織指控利比亞海岸警衛隊襲擊難民船

“海上觀察”民間組織在意大利西西里島的阿格里真托提起訴訟，指責利比亞海岸警衛隊企圖殺害63名移民。事件發生在6月30日，一艘運載移民的船隻遭到利比亞海岸警衛隊的襲擊。相關畫面被拍攝下來並在社交網絡上傳播。

廣告 繼續瀏覽後續

非政府機構“海上觀察”披露：事發當天，該組織注意到：利比亞海岸警衛隊的一艘巡邏艇試圖撞擊一艘駛往意大利的移民船隻，開槍射擊並發射投射物，可以看到子彈落入水中激起的浪花。

面對這項訴訟案件，阿格里真托地方檢察官辦公室向監管機構提出疑問：意大利司法部門能否針對在受託海域救援區執行任務的利比亞海岸警衛隊的行為提起訴訟？

“海上觀察”組織向司法機構提交了於6天前在社交媒體上發布的視頻。相關視頻是從飛機上拍攝。視頻顯示，利比亞海岸警衛隊襲擊一艘移民船隻並使用槍支射擊的畫面。

“海洋觀察”是德國一個救助組織，其船長拉科特（ Carola Rackete）為一名女性。專門為難民提供救助，對穿越地中海的難民受到不良待遇頗為敏感。該救援船曾不顧禁令停泊在意大利碼頭。阿格里真托地方檢察院曾駁回“海上觀察”號船長拉科特的指控。

如果相關指控最終獲得羅馬綠燈，“海洋觀察”組織將會一追到底。特別是由於襲擊難民的利比亞海岸警衛隊的船艦於4年前由意大利提供。

下一步將取決於司法部門的決定。目前，整個輿論受到警醒，海上觀察拍攝的視頻畫面令人不寒而慄。

受到利比亞士兵襲擊的63名難民最終得以抵達蘭佩杜薩島（Lampedusa）。