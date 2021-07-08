華人太太再動粗   比利時命令駐韓大使速返

駐韓國大使雷斯庫伊（Peter Lescouhier）妻子相雪秋再度動粗打人後，比利時副首相兼外交部長威爾梅斯（Sophie Wilmes）星期三下令駐韓大使“停止所有業務”，立即返國。

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法新社從布魯塞爾外交渠道證實了日前美國政治新聞網站Politico披露的消息，消息指駐韓大使夫人相雪秋星期一與公園裡打掃衛生的環衛工人發生了爭執，爭執過程，夫人“舊病複發”，先動手打人。

Politico報道說，相雪秋爭執過程“動了手”，據稱大使夫人不能忍受環衛工人清掃時“不小心”碰到了她。

相雪秋已經有了“前科”。4月9日在首爾市龍山區一家服裝店，由於相雪秋穿着和店鋪內相同的款式，走出店後，店員誤以為她沒有結賬追出去確認。得知是誤會後店員趕緊向相雪秋道歉，但大使夫人不肯罷休，追回店內指罵，推搡店員，其他店員勸阻也無濟於事，而且揚起手臂打了店員巴掌。

比利時駐韓大使館5月28日通過臉書稱，相雪秋在韓國警方要求下放棄外交豁免權，後又稱，相雪秋已私下向兩名店員道歉。但比利時方面向韓國外交部表示，只在警方調查部分放棄豁免權.

比利時駐韓大使本人對夫人的動作表示“不可容忍”，向韓方作出道歉。事件發生後，在非常遵守法律的韓國引起轟動。威爾梅斯5月底明確宣布，將於“今夏終結”雷斯庫伊任期。

誰知道還沒有等到結束任期，一波未了一波又起，這次又與環衛工人發生了“事故”，儘管受害者沒有提出起訴，事情本身已經做得太過分了，既傷害比利時外交官的聲譽，也令韓國人憤怒。

比利時外交部發文告指出：鑒於新的事態，副首相本人希望大使立即停止所有業務，即刻返國。

外交部文告並未提及大使夫人動粗，但解釋緊急召回大使的決定是“比利時決心維護與韓國的良好關係。”

據指出，相雪秋1958年出生於中國北京，與雷斯庫伊在中國相識，2018年與外派到韓國的丈夫一同抵達首爾。

外交渠道的消息指出，相雪秋這一動手，更加縮短了夫婦兩人在韓國居住的時間。