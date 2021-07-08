譴責香港大肆拘捕 歐洲議會壓倒性多數通過歐盟領袖不出席北京冬奧會議案

距北京冬季奧運會還剩幾個月，各項準備加緊進行。

歐洲議會周四通過提案，呼籲歐盟以及成員國領導人拒絕接受2022北京冬奧會邀請，以抗議北京當局違反人權尤其在香港破壞人權的行徑。

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星期四，歐洲議會就呼籲歐盟領導人、政府代表和外交官拒絕接受北京邀請，不出席北京2022年冬季奧運會議案進行表決，結果以578票的壓倒性多數通過提案，反對票只有29票，棄權73票。

該議案敦促歐盟委員會、歐盟理事會，成員國領導人“拒絕出席北京2022年冬季奧運會，除非中國政府作出明顯改善香港、新疆、西藏、內蒙古以及中國其他地區人權的舉措”。

歐洲議會決議案“強烈譴責北京當局關閉『蘋果日報』，凍結『蘋果日報』資產，逮捕『蘋果日報』記者的行為“ 。決議案譴責”中國政府穿越底線：拆毀香港自由社會，終結媒體自由，禁止言論自由”。歐洲議會要求香港當局無條件釋放所有記者，敦促歐盟成員國對中國及香港有關個人和實體進行制裁。

『蘋果日報』因支持香港民主運動，敢於批評中國領導人，長久以來一直是北京的眼中釘。北京當局於2020年6月30日強加香港港版國安法，從而為鎮壓香港民主派鋪平道路。當局在逮捕『蘋果日報』多位高層並凍結該報資產後，已誕生了26年的『蘋果日報』於6月24日出版最後一期後被迫停刊。

星期三，英國工黨呼籲，如果北京不允許聯合國調查中國人權狀況，英國皇家以及英國政府應抵制北京2022年冬季奧運會。

英國政府已多次要求中國尊重人權，要求北京當局允許聯合國對新疆地區維吾爾人的遭遇進行深度調查。