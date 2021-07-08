雲南瑞麗疫苗接種率97% 仍爆本土疫情

儘管18歲以上人口的疫苗完整接種率已近97%，中國雲南省瑞麗市近日再度爆發新冠本土疫情，與Delta變種病毒高度同源。這個與緬甸接壤的邊境小城，現在又遭高度封管。據美國CNBC稱：接種率最高的6國感染率仍高，其中5國使用中國疫苗。

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中央社援引瑞麗市所在的德宏州5日通報，截至7月4日，全州累計接種COVID-19疫苗170萬2856劑，已完成全程（完整）接種93萬4071人。

通報稱，德宏州應接種人群（18歲以上適合接種）完成全程疫苗接種率達96.92%，位居雲南省第一。

根據中國第七次人口普查數據，截至2020年11月1日，德宏州常住人口為131萬5709人，全民疫苗接種率也已突破70%，但仍難敵Delta變種病毒入侵。

瑞麗4日爆發第4波本土疫情，截至7日，累計確診23例，無癥狀感染者1例。當地官方指出，經過檢測7份陽性樣本，病毒基因組序列與Delta變種病毒高度同源。

瑞麗主城區7日實行封閉管理，所有市民居家隔離，其中，位於邊境口岸的姐告國門社區被調整為高風險地區。

另據中央社消息，根據美國CNBC一項分析顯示，在全球疫苗接種率和新冠病毒感染率都高的國家中，大多接種中國制疫苗。

CNBC援引網站"用數據看世界"（Our World In Data）的數據，找出截至7月6日止，每周每百萬人新增確診超過1000例的36個國家，在這36國中找出境內超過60%人口至少注射一劑疫苗的國家。用數據看世界的資料來源包括世界衛生組織、各國政府與牛津大學研究人員。

這些國家共有6個，其中有5國的全國性疫苗接種計畫，很大一部分是使用中國產疫苗，這些國家包括阿聯酋、塞舌爾、蒙古、烏拉圭與智利，而英國是其中唯一沒有接制中國疫苗的國家。

據官方的蒙古新聞社月間報導，蒙古已收到230萬劑中國國藥集團（Sinopharm）的疫苗。這個數字遠高於蒙古截至上周收到的8萬劑俄羅斯衛星-V（Sputnik-V）疫苗，以及約25萬5000劑美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國BioNTech合作研發的疫苗。

不過流行病學專家表示，對許多國家而言，最好的選擇就是不應停止使用中國疫苗，尤其是不易取得疫苗貨源的中低收入國家。

不過仍有一些國家排除中國疫苗，如哥斯達黎加上月即考慮拒絕接收科興疫苗。

英國南安普敦大學（University of Southampton）全球衛生專家海德（Michael Head）表示：滅活疫苗易於製造並且以安全性主城，但是相較其他款的疫苗，產生免疫抗體較差。