刺殺摩依士兇嫌中的11人持槍闖入台灣駐海地大使館遭警方逮捕

總統莫伊茲遭暗殺後，海地警方和法醫小組在總統官邸外尋找證據

海地警方8日晚間宣布再抓到17名刺殺海地總統摩依士(Jovenel Moise)的兇嫌，台灣外交部今天說明其中11名兇嫌闖入台灣駐海地大使館，被警方逮捕的經過。並強調，支持約瑟夫(Claude Joseph)帶領海地度過難關，恢復民主秩序。

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海地是跟台灣有正式外交關係的少數友邦之一，台灣外交部今天(9日)透露，海地總統摩依士7日在住所被暗殺後，海地實施戒嚴，政局動蕩，台灣駐海地大使館基於安全考慮，當天起就改為居家上班，人員都撤離大使館。8日清晨，大使館的保全人員發現一群可疑武裝人士闖入大使館的庭院，立即通報大使館人員和海地警方，大使館在接獲海地政府請求後，同意海地警方進入使館抓人，經過一番追捕，11名嫌犯都被海地警方逮捕，帶回偵訊。

據了解，台灣駐海地大使館除了門窗遭到破壞，沒有其他財產損失，也沒有人員傷亡，目前大使館暫停對外服務。

台灣外交部表示，台灣支持約瑟夫帶領海地度過難關，恢復民主秩序，並對這次暴力行為表達嚴厲譴責。

海地警方經過兩天全力查緝追捕，8日宣布，這起刺殺總統的案件，暴徒人數多達28人，目前已逮捕17人，擊斃3人，還有8人在逃，其中海地警方進入中華民國大使館逮捕了11名嫌犯。

據了解，目前海地警方逮捕的17名嫌犯中，有15名哥倫比亞人，兩名海地裔美國人，逮捕過程中打死的3人是哥倫比亞人。

海地原定2018年舉行國會選舉，但在發生摩依士任期何時結束等爭執後，選舉遭到延期。之後摩依士一直靠行政命令統治海地，遭到許多批評。

摩依士在位4年換過多位總理，目前的代理總統約瑟夫之前擔任總理才3個月，原定本周就會被摩依士撤換，而摩依士生前也已任命內政部長亨利（Ariel Henry）擔任新總理，但尚未宣誓就職，卻因摩依士突然遭到刺殺，本來快要下台的總理約瑟夫成了代理總統。因此海地現在也出現到底由誰主政的爭議。美國承認約瑟夫代理總統，約瑟夫透露，海地即將在9月舉行大選。