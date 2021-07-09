基辛格訪華50周年 王岐山語出驚人

自從阿拉斯加美中對話以失敗告終，中美實質性對話似乎遙遙無期，務實不行，務虛或可，北京舉行基辛格秘密訪華50周年視訊紀念活動當屬後者。將近百歲的基辛格似乎勉為其難，沒有多少表達場合的中國國家副主席王岐山卻利用這個機會嚴厲指責美國把中國“打造為假想敵”，警告美國“認清自身命運”。

廣告 繼續瀏覽後續

中國官方的中國人民外交協會在美方智庫協助下在北京釣魚台舉辦紀念活動，當事人基辛格回顧了1971年秘密訪華從而為尼克松總統訪問中國鋪路的經過，尼克松那次訪華被稱為“破冰之旅”，美方當年有聯合已早與蘇聯反目的中方孤立蘇聯的考量，從此為一個孤立貧窮落後的中國打開了通往世界的大門，美中接觸時代開啟。

基辛格回顧尼克松提議美中兩國在經過25年的對抗後建立了聯繫，但是50年後要建立一種尼克松模式似乎越來越困難。基辛格講話中帶着惋惜和無奈，也抱着某種微弱的希望。

王岐山的講話倒有點出乎意料，他先是原則性地簡單提了一句，“當前中美關係出於關鍵時刻，何去何從備受兩國人民，和國際社會的關注”，然後又講要“妥善管控分歧，避免誤解誤判”。

王岐山突然話鋒一轉，顯然有備而來，指責“美方以競爭為名把中方打造為假想敵，刻意營造猜忌對立，勝敗對決氣氛，可能導致戰略誤導，誘發戰略誤判，戰略誤判放任戰略誤導，美方應認清自身命運，最大挑戰不在外部，更不是中國，可以肯定地說，就在美國自身!”王岐山講得夠斬釘截鐵，而且提醒美國“認清自身命運”，這話語裡面的威脅成分其實夠重的，但王岐山還在毫無猶豫地指責美國誤判誤導，美國的最大挑戰不是中國。

王岐山反指美國把中國當假想敵，有分析指出，這其實是習近平黨慶大會講話的邏輯延續，習近平那次講話是把美國當作假想敵，把中國作為“受害者”，而且不點名警告美國，如果膽敢“欺負、奴役”中國，中國人民就讓他碰得“頭破血流”。王岐山不過倒裝了而已。事實上習近平的講話明白無誤，中國把美國當作了假想敵。

分析認為王岐山尤其在紀念基辛格秘密訪華50周年的時候說這樣的話很成問題，多少有點“倒打一耙”。五十年前，美國開啟與中國的接觸戰略，中國隨後開啟了現代化進程。但是，雙方關係現在為什麼越來越敵對了，大約不是美方“打造”的結果，而是在習近平掌握政權更加獨裁專制之後，美方終於發現接觸政策失敗了。

一個富起來的中國在習近平統治下距離現代政治制度愈來愈遠，愈加專制和暴力，違背香港一國兩制承諾，在新疆大規模鎮壓維吾爾人，威脅台灣，南海擴張，中國的外交也已淪為戰狼外交，種種因素構成阿拉斯加美中對話失敗的重要原因。美國國務卿布林肯在阿拉斯加會談時批評了中國的人權等問題，中方楊潔篪、王毅卻立即強硬反擊，表示中國不吃美國那一套。指責美國已經失去了代表性。

王岐山身為中國國家副主席，有職無權，在這種紀念場合“倒打一耙”，對緩和中美關係恐沒有多少益處。不過，他在講到最後時並沒有忘記遙祝美國的基辛格“健康長壽”。