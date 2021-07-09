宣誓前夕放風 指區議員自行辭職可免追薪 兩日內逾七十人請辭

香港副局長和政治助理宣誓儀式2020年12月16日在政府總部舉行，12名副局長和14名政治助理在行政長官林鄭月娥（中）見證下宣誓擁護《基本法》，效忠香港特區。

為削弱民主派前年在區議會大勝的局面，港府立例要區議員重新宣誓，親建制派報章引述消息稱，港府估計有多達230名區議員將因不符宣誓要求而被褫奪資格，即近六成民主派區議員將被DQ，嚴重者可被追討上任以來的所有薪津，涉款可高達170萬港元；若區議員在港府發信前辭職，則可免被追討薪津。消息傳出後，兩日內有超過70名區議員請辭。有學者指港府是藉消息人士打心理戰，以免日後要親自DQ大量區議員，予國際社會口實。

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擁有八十多名區議員的民主黨，主席羅健熙今(9日)早在電台節目表示，昨晚會議上，有十多名區議員辭職，部分人未有決定。他不滿當局在如此重要、莊嚴的事情上，對「消息」採取聽任的態度，以致流言四散，會去信特首，要求澄清傳言是否屬實。

本身是深水埗區議會主席的民協署理主席楊彧表示，雖然大家覺得追討全部薪津的要求不合理，亦沒有法理依據，因為區議員班已提供服務，但問題是面對現今政府，區議員是否願意「(賭)博一博」。故此，民協原本要求所屬區議員宣誓，昨已改為讓區議員基於自己判斷和風險評估，決定是否宣誓或辭職，結果，昨日有四至五名區議員辭職，占該會區議員總數的一半。

由社交媒體可見，近兩日表態辭職的區議員有七十多人，涵蓋民主黨、民協、公民黨、工黨、社民連等政黨，當中包括至少四名區議會主席，分別是黃大仙區許錦成、沙田區程張迎、大埔區關永業，以及屯門區陳樹英。各人辭職理由各異，包括事情難以預計及掌握、身體健康、照顧家人、減少親人憂慮等，而沙田區的丘文俊則直言，區議員已經不能暢所欲言地為香港市民服務，對議會「心灰意冷」，半年前已萌生去意，聲稱與國安法實施及要求宣誓無關。

若以地區畫分，全港十八區均有區議員辭職，當中以沙田區最多，有至少十二人請辭；其次是屯門區，有至少十一人請辭，包括五名民主黨成員全體請辭；接着是深水埗區，有七名區議員請辭；而有六人請辭的，有黃大仙和元朗區。另有區議員解散或停止開放辦事處。

不過，亦有區議員表明不辭職。民主黨九龍城區議員郭天立說，其民意授權來自3054名投票支持他的選民，「無論後續如何，無論風聲怎麼傳，我亦決不辭職，並會繼續履行職務，服務到議席的最後一刻」；該黨沙田區議員冼卓嵐亦傾向留任，認為當局追薪等理據不合理。元朗區議員黎國泳亦不盰職：「要DQ、要追錢，是由企喺港人對面的政權操刀」，他會坦然面對。

中文大學政治及行政學系高級講師蔡子強表示，大批區議員辭職下，地區投訴、反映民意的渠道會減少，結果是立法會以至區議會的民主派聲音都大幅減少，令議會變成「一言堂」，無法反映社會真象。

傳媒之前已引述消息人士稱，曾參與民主派初選、簽署過「墨落無悔」抗爭立場書，或曾在辦事處展示「光復香港、時代革命」標語等區議員，都會被視為不符合宣誓法例要求，會被DQ，當時計算有約170人會被DQ。但可能未及目標，近日傳出不合資格者，將被追收上任起的薪酬津貼，預計每人涉及過百萬元，如果區議員事先主動辭職，就不會被追收薪酬。