拜登延長針對香港製裁 港府表遺憾 中方揚言反制

美國總統拜登宣布延長特朗普政府針對香港問題的制裁措施一年，認為中國近日在香港的行動持續對美國的國家安全、外交政策和經濟構成「異常和驚人的威脅」(unusual and extraordinary threat)。港府對美國延續去年「不可理喻」的做法表示遺憾；中國外交部駐港公署譴責美方此舉是「錯上加錯」，感到憤慨並表示反對，誓將遭受中國反制。

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拜登本月7日去信參、眾兩院議長賀錦麗和佩洛西，指北京近期對香港採取的措施，基本損害香港自治，對美國持續構成異常和驚人的威脅，因此決定根據《國家緊急狀態法》，延長對香港問題的行政命令，至明年7月14日。

香港去年中實施《港區國安法》，美國政府根據特朗普簽署的行政命令，取消香港的特殊及優惠待遇，並對以行政長官林鄭月娥為首的十多名官員實施制裁，其直系親屬入境美國亦受限制。

港府發表聲明，譴責美國白宮的做法，認為是繼續公然干預中國內政。發言人直斥美國過去一年的制裁是完全不可理喻，港府對新一屆美國政府繼續採取錯誤行徑表示遺憾，但亦不感意外。港府促請美方立即停止干預中國及香港特區的內部事務，指美方的卑劣行徑是徒勞無功，只會損害中美以至港美之間的關係和共同利益，對美國的企業和國民造成損害。 外交部駐港公署發言人則批評美方顛倒黑白，妄稱中方在香港採取的舉措對美國構成威脅，出台涉港製裁措施，是「毫無底線」、「唯恐天下不亂的強盜邏輯與霸權行徑」，敦促美方反躬自省，停止歪曲「一國兩制」和插手香港事務，否則必然遭到反制。 中國港澳研究會副會長劉兆佳認為，美國繼續制裁而不是加大制裁力度，是一種比較小心謹慎的態度，估計是免使美國在港利益受損，以及避免觸動中國通過不久的反外國制裁法。