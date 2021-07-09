美國增加制裁14家侵犯新疆人權的中國企業

美國商務部周五宣布，增列34家國外實體加入制裁黑名單，其中包括14個涉嫌在新疆侵犯人權及進行科技監控的中國實體，以及5家支持中國軍事現代化企業，包括列為台灣的杭州華瀾微電子。

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美國商務部周五發布的新聞稿宣布，因參與或可能參與違反美國外交政策與國家安全利益的活動，工業與安全局（BIS）增列34家企業與實體進入實體清單。

這34個企業與實體共列入43個條目。其中14家中國企業與實體涉嫌對維吾爾族、哈薩克族與其他少數民族進行鎮壓、大規模拘留與高科技監控。中國政府在當地被控犯下滅絕種族罪與危害人類罪。商務部並將5家直接支持中國軍事現代化項目的實體列入清單，這些項目與激光和作戰管理系統相關。

法新社報道，美國商務部長雷蒙多透過聲明表示，美國堅定致力於採取強有力且果斷的行動，打擊在新疆侵犯人權或利用美國技術推動中國破壞穩定的軍事現代化的實體。雷蒙多表示，"美國將繼續積極使用出口管制，使在中國、伊朗和俄羅斯等以源產於美國的商品從事顛覆活動的政府、企業和個人承擔責任，這些國家威脅到美國的國家安全利益，並與我們的價值觀背道而馳。"

除了中國之外，俄羅斯有6家實體被列入名單，加拿大、伊朗與黎巴嫩各2家，巴基斯坦、新加坡、韓國、台灣、土耳其、阿聯酋等各有1家上榜。

據中央社報道，根據公布的聯邦公報（Federal Register），涉嫌侵害新疆人權的中國企業與實體清單包括中國電子科學研究院、新疆聯海創智信息科技、立昂技術、新疆湯立科技、深圳科葩信息技術、新疆熙菱信息技術、北京格靈深曈信息技術、深圳市華安泰智科技，成都西物信安智能系統等14家。

被列為台灣企業的杭州華瀾微電子與北京東土科技等企業，被認為違反美國國家安全與外交政策活動，認為正在採購或試圖採購源自美國商品，以支持中國軍事現代化。

另外武漢銳科光纖激光技術則因構成違反出口管制規則（EAR）風險行為列入清單，被認可能參與採購美國原產商品，用於未經授權的軍事用途。