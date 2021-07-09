首見：未落成須先拆再重建 熱賣樓王有結構問題 專家猜人為疏忽

上月熱賣、由香港四大地產商之一的新世界興建中的大圍地鐵站上蓋樓盤，「部分牆身結構的混凝土檢測數據未達要求」，有兩幢樓宇需拆卸重建，預計入夥日期需延遲約九個月。事件在私人樓宇中首次出現，更令部分人不滿的是，地產商在初步發現問題後，仍然繼續售樓。專家相信，事件不涉偷工減料，估計是人為疏忽錯誤。新世界已責成承建商調查事件成因，並即時撤換工程監督團隊。

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需要在興建中拆卸的，是沙田大圍站上蓋物業的柏傲莊第三期的第1座和第8座，兩幢樓宇已興建超過廿層，根據新世界和屋宇署昨(8日)午的公布，不遲於上月18日，從旗下的承建商- 協盛建築和項目註冊結構工程師通知，第8座7至8樓部分鋼筋混凝土支柱取樣的抗壓測試結果，所用混凝土強度低於署方批准圖則的指明等級強度，已暫停該座上蓋工程，署方更要求地產商就項目其餘五幢已完成上蓋主體結構工程的大廈作額外測試，並提交報告。不過，公報未有交代相距標準的詳情。

受事件影響的，涉及846戶買家，可接受不同的賠償方案以選擇繼續供款或即時終止交易，以一個1500萬港元(下同，摺合約163萬歐元)的單位，可獲賠款31萬至115萬元不等。不過，當中兩成一的買家應可避免，因為有181夥買家是在上月20日，即屋宇署接獲通知後兩日開售活動中賣出的。

不同傳媒引述消息人士指出，新世界原先只發現一至兩條支柱樣本出現問題，認為只須作出補救工程即可，但後來作全面勘察後，發現混凝土出現強度未達要求的位置，不但規模較預期大，更位於連接平台與上蓋樓宇之間的牆身，有支撐作用，故即使上蓋樓宇質素沒有問題，也需要全面清拆，認為這樣更能令買家和公眾安心。另據網媒《香港01》的消息人士，今次事件源於有人將不同強度的混凝土錯誤地澆灌於不同區域，以致鋼筋混凝土未能通過屋宇署的測試。

工程師學會前會長黃澤恩認為，事件應該不涉及偷工減料，可能是有人誤解圖則，施工時出錯，例如在結構牆使用強度較低的混凝土，相隔一段時間後才發覺有誤，以致需拆卸重建，但具體情況仍須待有關方面調查。

原訂2023年6月30日入夥的柏傲莊第三期，早前開售「樓花」，收27143張訂票，成為香港回歸後的新盤「票王」，首批331夥即日沽清；至上月12日次輪銷售時，銷情仍然熱烈；發展商其後乘勢推出219夥於上月20日發售，至開售前一日截票時，收逾3.05萬票打破香港開埠以來新盤收票紀錄，包括以成交價7650萬港元(摺合約832萬歐元)、實呎45133元成為新界分層單位最高呎價的頂層連天台特色戶。

立法會建築、測量、都市規畫及園境界議員謝偉銓對事件深表驚訝，稱從未見過有樓宇興建逾十層才發現類似結構問題而需拆卸重建，已要求港府及新世界徹查。

受事件影響，新世界股價收市昨報38.4元，單日跌3.9%；但股價跌勢未止，今日中午收市時報36.35元，跌5.34%。

香港過往從未在私人樓盤中出現興建中須拆卸的案例，只在政府的公營樓宇中出現兩宗個案，分別是出現短樁的沙田圓洲角愉翠苑的D及E座，時任房屋委員會主席須引咎辭職；另一宗則沙及港府在上世紀80 年代興建的26座公屋因為混凝土強度低至不能接受的水平，有實時倒塌危險，需要儘快拆卸重建。