20大臨近 習近平出狀況不是小事？

中共總書記習近平近日在全球政黨峰會上念稿念到接近尾聲時不知所雲，竟然低聲問身邊的人“我說完了嗎？”這和習近平過去念錯字、讀白字涉及文化程度比起來，許多論者感到問題嚴重。

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中國文革末期流傳一個政治笑話，說時任中共黨主席華國鋒在一次接待羅馬尼亞總統齊奧塞斯庫時，在酒宴上讀歡迎稿，讀出“接下頁”幾個字，然後翻過頁接着讀。這應是一個關於中南海領導人的政治諷刺，無從查實。

習近平問身邊的人“我說完了嗎？”，顯得神魂失守，『北京之春』編者指這不是文化程度問題而是精神問題了。但就是這樣一個讀稿都讀不了的人，卻能夠牢牢地控制14億人的中國卻是一個大問題。

香港作家顏純鉤分析，習近平讀稿出醜，無論如何，那是一個國際性的場合，‘泱泱大國’領袖，不應該犯如此可笑的低級錯誤，這證明內政外交焦頭爛額之際，習近平已經心力交瘁，難以應付。

綜合多位論者，習近平心神不定至少是肯定的，這與中國面對的充滿敵意的國內外形勢或者說習近平理解的國內外形勢有重大關係。簡而言之，習近平如此巨大，與他的幾個錯覺或者說是錯覺引發的誤判是有關係的：

最嚴重的是日前在中共黨慶一百周年大會上，習近平以誰敢欺負，奴役中國，誰就會在中國人民組成的銅牆鐵壁前碰得頭破血流來警告美國，這種受害者話語，自鄧小平以來，已更少聽到中共領導人使用。況且在今天，中國已是世界第二大經濟體，喜歡說“國之大者”的習近平，還在以受害者心態指控五十年前給中國打開通往世界大門的美國，一些分析懷疑這類似一種“被迫害妄想狂”話語。

分析認為，其實習近平的這種恐懼心態或者受虐心態在處理國內事務時表現得最為突出。他上台以來以反腐名義清君側，清除黨內事實上並不存在的異己，在新疆，清除所謂的“三股勢力”，硬是把百萬維吾爾人以及穆斯林集中起來虐待；香港本是中國通向世界，溝通里外的天然最佳跳板，能出能進，習近平硬是把承諾五十年不變的一國兩制毀掉，把民主人士一個個送進監獄，把東方明珠搞得雞飛狗跳；即便在江朱胡溫時期，中國維權律師仍能站出來講話，習近平硬是來了一個709大抓捕，從此，誰出面維護人權就鎮壓誰，人權律師幾乎失去了活動空間；即便在 習之前的胡溫時期，憲政、人權，政治改革都是可以講的，時任總理溫家寶就多次講過普世價值，試想現在哪一位膽敢去講，監獄的伺候! 習近平對身邊人的提防、清洗，對民間的殘酷打壓，難道說他有一種被迫害的妄想症？

習近平的另一個錯覺就是“東升西降”，他誤以為中國已強大到可以與全球民主國家對抗的地步，戰狼們可以肆無忌憚地抨擊西方民主制度，這以楊潔篪、王毅在阿拉斯加中美對話時說出“中國人不吃那一套”，“美國的言論不代表國際輿論”最為典型。中國副外長樂於成7月9日還對官媒“觀察者網”進一步闡述了這一“習近平思想”：美國霸權已衰落。他又搬出了中共領導人津津樂道的中共壯大傳說：“中國人是嚇不倒的，歷史上一窮二白、小米加步槍的時候我們也沒有怕過誰，現在更沒理由怕什麼‘實力地位’”。

美國華盛頓智庫戰略與國際研究中心剛剛發布一份報告指出，中共高估了自己的實力，通過官方敘事營造“東升西降”的錯覺，從而做出戰略誤判，實行諸如“戰狼外交”策略。學者指出，問題在於，習近平一人專政，結果會很危險。紐約城市大學政治學教授夏明 對自由亞洲表示，“中國的危險在於，如果領導發瘋，是沒有辦法制止的，因為它的體制沒辦法限制專制權力。如果領導人發瘋，整個國家進入瘋狂狀態，最後的解決方案很難是體制內的。”

另外一個就是錯位的江山感。習近平的話語表達越來越“帝王式”的同時卻越來越怪誕不經，比如他最近又在提兩年前在意大利表白自己“我將無我，不負人民”，我將無我，道家佛家都有用法，習近平在這裡以未來式的方式使用，這裡的“我”與他近來常常說的“江山”聯通，有朕即天下，天下即我的意思。天下定於一尊，一尊就是我。他的那句“江山就是人民，人民就是江山”只有在江山是中共的江山，是習氏統治着的情況下才成立，人民在這裡不過是江山的陪襯。其實早有不少人指出，中國幾千年以來，朝代更替，長江黃河猶在，把中國誤以為是一黨一人的江山，為這樣的江山當然可以“我將無我”，因為我在其中，甚至我在其上，並將中共江山論演繹為神話，這是習氏政權的又一重大錯覺。

習近平是比中共任何領導人都講“自信”講到多到無以計數的一位，他在每一次講話都要強調“四個自信”。但觀察人士卻注意到一個十分有趣的細節，年少時因文革因素同許多同代人一樣很少有機會讀書的習近平卻喜歡搬書本，講話中引用自己不能明確把握原意的古文。在訪問外國，尤其西方國家時，總喜歡說出一串自己讀過的書名，但因都是秘書臨時湊拼，說出來很拗口，極不自然，分析認為這恰是一種不自信，甚至自卑心理的反應，愈是自卑的，在某種情況下，便愈是狂妄的，以掩蓋心理的某種缺陷。習近平講自信，講到自信，自信，再自信的地步。

後鄧時代，中共領導人中，習已自認第一人，甚至都超過鄧小平。習的錯覺和誤判也遠遠超過其他前任。一些分析人士指出，習有如此認知，關鍵的原因就是“定於一尊”，黨內外一切大事定於一尊，誰敢異議就被指為兩面人，不忠誠，整個黨就被綁在習近平身上，失去了任何糾錯機制。結果處理內政外交屢出差錯，貽誤時機。武漢爆發新冠疫情就是最好不過的證明，最初爆發時，一級瞞着一級，最後全黨瞞着中央，謊言越造越大，尾大不掉，習近平不但不對貽誤抗疫反省，反而在人傳人，疫情開始走向世界時稱自己早在一月初就做了疫情部署，以確證自己的“英明”，結果貽誤了全世界。

中共二十大臨近，廢除國家主席任期制的習近平正自信滿滿走向第三任 ，習近平在國際場合“神魂失守”，讀稿子讀到說出“我讀完了嗎”的地步，令不少觀察人士驚異。這樣一位“心力交瘁”的領導人會把中國領向何處？前面那位學者的分析是值得重視的：“如果領導人發瘋，整個國家進入瘋狂狀態”。