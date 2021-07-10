21國聲援香港蘋果日報 擔憂新法打壓媒體

包括美國、英國、法國、加拿大、日本、澳洲在內共21國組成的"媒體自由聯盟"周六發布聯合聲明，聲援香港蘋果日報，並對香港可能公布新立法打壓媒體表達關切。

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中央社消息，美國國務院發言人辦公室周六公布這份關切香港蘋果日報的"媒體自由聯盟"（Media Freedom Coalition）

聲明，簽署聲明的聯盟成員對香港蘋果日報被迫關閉，以及報社人員遭到香港當局逮捕表達強烈關切。

聲明指出，使用港區國安法打壓新聞業是嚴重與消極的一步，此舉破壞香港的高度自治，以及香港基本法與中英聯合聲明規範的港人權利與自由。

各國指出，針對蘋果日報的行動是在香港加強媒體審查的背景下所進行，包括對公共廣播機構的獨立性施加壓力，以及香港當局近來對記者採取法律行動。

對香港可能公布目的旨在消除媒體對政府政策行動監督的新立法，聯盟成員也表達高度關注。

聲明指出，多年來，新聞自由一直是香港成功與享有國際聲譽的核心。香港與中國當局應當依據中國的國際法義務，充分尊重與維護這一重要權利。

媒體自由聯盟這份聲明簽署國包括澳洲、奧地利、加拿大、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、意大利、日本、英國與美國等21國。

香港蘋果日報在6月24出版最後一期報刊後宣布關閉。在報社關閉前後，報社高層與多名新聞工作者也傳出遭到香港警方拘捕。