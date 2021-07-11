復星醫藥宣布與台積電、鴻海簽訂1千萬劑疫苗協議

上海復星醫藥周日晚以上市公司公告名義宣布，子公司復星實業周六與台積電、鴻海、永齡基金會及裕利醫藥等四方簽訂"銷售協議"，向裕利醫藥銷售1000萬劑輝瑞/BNT的COVID-19新冠疫苗供台灣接種。中央社稱，這批疫苗將重新製作標籤，不會出現中國"復必泰"稱呼。

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復星醫藥周日晚在上海證券交易所及公司官網，以上市公司訊息公告的形式，以公司董事會名義作出這項重大宣布。

中央社援引鴻海和台積電周日晚間的回應稱，"簽約當事人有多方，正在進行簽約的法定程序，一旦程序完備即對外進行公告"。

路透社報道，台灣政府數月以來一直試圖直接從德國生物科技公司BionTech購買疫苗，台灣政府並指責北京當局取消了雙方原定今年早些時候簽署的協議。北京方面則對這一指責予以否認。

面對被指疫苗接種進展緩慢的輿論壓力，台灣政府上個月授權富士康創始人，億萬富翁郭台銘以及台積電代表台灣進行談判。

中央社報道，在上海復星醫藥發出公告之前，臉書曾流傳一則聲稱是新華社的報導及截圖，指台積電、鴻海已與復星完成採購合約的簽訂。但經中央社及部分媒體查證，證實新華社並未發布這項報導，也讓這則出處不明的報導及截圖，受到揣測。

中央社稱，鑒於上述聲稱是新華社的報導，被中國國內部分媒體引用引發關注，台積電、鴻海及永齡基金會周日上午均陸續出面說明，重申既定立場。而台灣指揮中心指揮官、衛福部長陳時中也強調，一切程序進行中，靜待有好結果，太多揣測無助簽約。

據了解，除這項採購合約外，供貨後包括物流、冷鏈、轉移、捐贈等環節，也需要簽訂相關合約。同時，這批疫苗將由台積電、鴻海方面重新製作標籤，不會出現中國為這批疫苗命名的"復必泰"稱呼。

不過，復星醫藥一如外界預期，在公告中強調這批疫苗將被買方捐贈予"台灣地區疾病管制機構"用於當地接種。同時還提到，公司於2020年3月獲得德國生物製藥BioNTech（BNT）授權，在"中國大陸及港澳台地區獨家開發、商業化"這款疫苗。

復星醫藥擁有德國生物新技術（BioNTech）公司疫苗在大中華區的獨家代理權，據《蘋果日報》報導，去年3月復星醫藥就已與德國生物製藥BioNTech簽約。