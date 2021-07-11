美國撤軍塔利班掌控阿富汗 王毅出訪中亞三國

美軍開始撤離阿富汗之際，中國外交部宣布，中國外長王毅明天周一開始對阿富汗接壤的中亞三國土庫曼斯坦，塔吉克斯坦與烏茲別克斯坦展開訪問，並且將出席上海合作組織成員國外長理事會會議，引發外界關注，請聽揚眉的進一步介紹：

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就在中國宣布王毅訪問的同一天，阿富汗塔利班代表團在莫斯科的新聞會上宣布，塔利班目前已控制了阿富汗85%的地區。塔利班武裝逼近中國新疆邊界後，中國將如何行動和應對？這將無疑是王毅這次中亞三國行被關注的焦點。

塔利班武裝最近控制了阿富汗與烏茲別克斯坦，以及阿富汗與土庫曼斯坦邊界上的許多哨所。一些中亞媒體說，這些哨所被塔利班武裝控制後，阿富汗的國旗都被降下，並升起塔利班所使用的白旗。幾天前同樣有一些阿富汗政府軍士兵越過邊界逃入烏茲別克斯坦境內避難。土庫曼斯坦已開始向與阿富汗相接壤的邊界地區增兵，並開始撤走邊境地區的軍人家屬。

阿富汗局勢驟然發生變化引發其周邊國家的擔憂？俄羅斯與中國都高度關注，北京本周批評美國在未能確保阿富汗和平進程穩定下匆匆撤軍，已尋求盟邦巴基斯坦加強合作，以防阿富汗安全局勢在西方國家撤軍後惡化。與此同時，北京政府本周出動專機緊急撤離了在阿富汗的200多位中國僑民。

不過，塔利班組織表示，他們視中國為「阿富汗之友」，並向北京保證阿富汗不會窩藏來自新疆的維吾爾族伊斯蘭份子。

塔利班發言人舒海爾（Suhail Shaheen）表示，他們視中國為阿富汗之友，希望能儘快與北京討論赴阿國投資，協助國家重建。

舒海爾接受南華早報訪問時提及中方先前曾接待過塔利班代表團舉行數次會議，「我們去過中國多次，與對方關係良好。中國是個友善國家，我們歡迎中方參與阿國重建與發展，只要（中方）有投資進來，我們當然會保證他們的安全。」

此外，路透社日前報導，塔利班代表團在莫斯科與俄國官員會談，向俄俄羅斯保證塔利班不會攻擊塔吉克邊界，未來也不會把阿富汗當成攻擊俄國本土的跳板。