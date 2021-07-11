英國富商布蘭森完成太空"夢想之旅" 平安返回地球

英國億萬富豪布蘭森周日乘坐旗下太空旅遊公司維珍銀河的太空船"團結號"進行太空之旅，已平安返回地球。布蘭森稱"這次飛行"畢生難忘的經歷"。布蘭森此舉被視為商業太空旅遊產業邁出重要一步。

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法新社報導，70歲的布蘭森搭乘維珍太空船團結號降落在新墨西哥州美國太空港，並透過現場直播表示："向我們維珍銀河公司（Virgin Galactic）所有優秀的團隊成員道賀，他們17年來的努力不懈，使我們在今天夢想成真。"

布蘭森搭乘的團結號到達約約85公里的高度，意即美國國家航空暨太空總署（NASA）等機構認定的地球與太空交界，足以讓乘客體驗失重並欣賞地球的輪廓。

維珍銀河將會再進行兩次太空飛行，最快明年推出定期的商業旅行計畫。目前有大約600人預訂太空旅行。