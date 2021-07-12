中國這些“芯”全碎.....
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中共為了建立半導體供應鏈，除了土豪式砸錢投資外，還不斷挖台灣牆角，從台積電等半導體企業挖走不少人才。如今，這些國家支助的中國半導體公司一家一家倒，繼武漢弘芯引爆千億大爛尾後，豪擲598億人民幣姊妹企業-泉芯搞了2年，連廠房都還沒見到蹤影，180位台籍工程師人財兩失。據自由時報說，如今高傲的清華紫光集團竟被自家人徽商銀行提出破產重整申請，放眼檯面上中國半導體大咖，中芯國際因遭美國制裁，也傷殘了。
據自由時報稱，習近平的黃粱夢！中國這些“芯”全碎.....。為了支持習近平的半導體夢，中國各地方政府卯足勁開綠燈，2019年投資約300億人民幣，2020年則暴增到1400億人民幣，增幅近4倍。其中，武漢弘芯在台積電前共同營運長蔣尚義擔任執行長下，一度被認為是中國半導體的明燈。
然而，因不少地方政府急於展現成就，給了有心人士詐騙機會，半導體爛尾情事陸續引爆，武漢弘芯暴雷，正式揭開了中國半導體投資惡夢。據悉，中國第一部ASML光刻機一抵達弘芯就被用來抵押貸款，湖北省政府所投資1000億人民幣也“放水流”。接着，“弘芯”發起人“曹山”被踢爆根本是假名，真名是鮑恩保，他從2018年開始先後成立了珠海“逸芯”、“雲芯”、湖北“天芯”與濟南“泉芯”， 這些半導體公司與武漢弘芯都是“同一顆心”。
弘芯收攤後，曾在聯電任職的廠長劉燦文回台，今年3月被漢磊董事長徐建華找來擔任總經理。弘芯並在今年5月進行章程備案變更，更名為武漢新工現代製造有限公司，註冊資本20億人民幣，法定代表人為李濤。
據該報道，就在弘芯力拚大復活之際，與弘芯同是“曹山”所創辦的泉芯竟被發出“病危通知”，這項由濟南政府大力支持，投資額高達598億人民幣，施工2年，廠房才剛完成打樁，沒有廠房和產線，還有17億人民幣訂購的設備無處安置。泉芯的400餘名員工只能在濟南市高新區的漢峪金谷和齊魯軟件園辦公。今年4月間，泉芯宣布停發全體員工工資，其中有180名是從台灣挖角的台籍工程師，其平均月薪在5至10萬人民幣之間。
泉芯副總經理夏勁秋曾通知各部門主管，有兩家公司有意接手泉芯，不過不願接收任何員工，因此不得不用停薪方式來遣散員工。
有鑒於弘芯、泉芯前車之鑒，中共臉上無光，中國工業和信息化部決定限縮半導體“撒幣”條件，苦等財務支持的紫光集團財務危機終於爆了，去年11月債券違約13億人民幣，12月到期的4.5億美元債券本金也無法償還，不僅國際債權人忍不住，至7月9日還被自家人徽商銀行向法院申請破產重整。
消息一出，外界嘩然，看笑話的還不少，主要是紫光集團乃是為北京清華大學的校辦企業清華控股下的企業集團，是成就習近平半導體夢的希望，手上資金更是一度多到溢滿出來，紫光集團董事長趙偉國曾發豪語要吃下台積電、聯發科，他傲慢地說：“因為我的錢多嘛”，並稱“聯發科能不賺錢嗎？我資本比他大，可以一直賠，聯發科慢慢就受不了”。
自由時報說，而今，紫光被中國的金融機構提出破產重整申請，趙偉國當年那番話，如今聽起來，還真是鬧了笑話。據中國工程院院士倪光南日前曾言，中國芯片歷經60年發展，依舊“缺芯少魂”，中國芯片產業充斥“短板”。