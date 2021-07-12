中共為了建立半導體供應鏈，除了土豪式砸錢投資外，還不斷挖台灣牆角，從台積電等半導體企業挖走不少人才。如今，這些國家支助的中國半導體公司一家一家倒，繼武漢弘芯引爆千億大爛尾後，豪擲598億人民幣姊妹企業-泉芯搞了2年，連廠房都還沒見到蹤影，180位台籍工程師人財兩失。據自由時報說，如今高傲的清華紫光集團竟被自家人徽商銀行提出破產重整申請，放眼檯面上中國半導體大咖，中芯國際因遭美國制裁，也傷殘了。

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據自由時報稱，習近平的黃粱夢！中國這些“芯”全碎.....。為了支持習近平的半導體夢，中國各地方政府卯足勁開綠燈，2019年投資約300億人民幣，2020年則暴增到1400億人民幣，增幅近4倍。其中，武漢弘芯在台積電前共同營運長蔣尚義擔任執行長下，一度被認為是中國半導體的明燈。

然而，因不少地方政府急於展現成就，給了有心人士詐騙機會，半導體爛尾情事陸續引爆，武漢弘芯暴雷，正式揭開了中國半導體投資惡夢。據悉，中國第一部ASML光刻機一抵達弘芯就被用來抵押貸款，湖北省政府所投資1000億人民幣也“放水流”。接着，“弘芯”發起人“曹山”被踢爆根本是假名，真名是鮑恩保，他從2018年開始先後成立了珠海“逸芯”、“雲芯”、湖北“天芯”與濟南“泉芯”， 這些半導體公司與武漢弘芯都是“同一顆心”。

弘芯收攤後，曾在聯電任職的廠長劉燦文回台，今年3月被漢磊董事長徐建華找來擔任總經理。弘芯並在今年5月進行章程備案變更，更名為武漢新工現代製造有限公司，註冊資本20億人民幣，法定代表人為李濤。

據該報道，就在弘芯力拚大復活之際，與弘芯同是“曹山”所創辦的泉芯竟被發出“病危通知”，這項由濟南政府大力支持，投資額高達598億人民幣，施工2年，廠房才剛完成打樁，沒有廠房和產線，還有17億人民幣訂購的設備無處安置。泉芯的400餘名員工只能在濟南市高新區的漢峪金谷和齊魯軟件園辦公。今年4月間，泉芯宣布停發全體員工工資，其中有180名是從台灣挖角的台籍工程師，其平均月薪在5至10萬人民幣之間。

泉芯副總經理夏勁秋曾通知各部門主管，有兩家公司有意接手泉芯，不過不願接收任何員工，因此不得不用停薪方式來遣散員工。

有鑒於弘芯、泉芯前車之鑒，中共臉上無光，中國工業和信息化部決定限縮半導體“撒幣”條件，苦等財務支持的紫光集團財務危機終於爆了，去年11月債券違約13億人民幣，12月到期的4.5億美元債券本金也無法償還，不僅國際債權人忍不住，至7月9日還被自家人徽商銀行向法院申請破產重整。

消息一出，外界嘩然，看笑話的還不少，主要是紫光集團乃是為北京清華大學​的校辦企業清華控股下的企業集團，是成就習近平半導體夢的希望，手上資金更是一度多到溢滿出來，紫光集團董事長趙偉國曾發豪語要吃下台積電、聯發科，他傲慢地說：“因為我的錢多嘛”，並稱“聯發科能不賺錢嗎？我資本比他大，可以一直賠，聯發科慢慢就受不了”。

自由時報說，而今，紫光被中國的金融機構提出破產重整申請，趙偉國當年那番話，如今聽起來，還真是鬧了笑話。據中國工程院院士倪光南日前曾言，中國芯片歷經60年發展，依舊“缺芯少魂”，中國芯片產業充斥“短板”。