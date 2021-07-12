中朝友好條約60年 美媒稱習近平與金正恩互賀或不同調

朝鮮中央通訊社周日報道稱，在朝中友好合作互助條約簽訂60年之際，朝中兩國領導人互致訊息，宣示將強化合作。朝鮮領導人金正恩表示需要加強合作，應對“敵對勢力”的挑戰，而中國國家主席習近平承諾將兩國合作帶入“新階段”。

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據路透社報道，朝鮮與中國友好合作互助條約簽訂60年之際，雙方承諾加強合作。據朝中社引述朝鮮領導人金正恩表示，“在近幾年史無前例的複雜國際形勢下，朝中兩國的同志般信任和戰鬥的友誼日益加強。”

據朝中社稱，習近平表示將加強與金正恩的溝通，促進兩國的友誼和合作穩步進入新的階段，造福兩國和他們的人民。

中朝友好條約60周年，據自由亞洲報道稱，習近平金正恩賀電不同調？星期天，中國國家主席習近平與朝鮮最高領導人金正恩就《中朝友好合作互助條約》簽訂60周年互致賀電，兩國官方媒體都就此進行報道，但平壤與北京的側重點顯然不同。

法新社周日引述朝鮮中央通信社稱，金正恩在賀電里表示“即便近年來國際形勢空前複雜，朝鮮民主主義人民共和國與中國間的同志信任與戰鬥友誼，卻日益深厚。

金正恩還表示，當前敵對勢力挑戰和阻撓活動變本加厲之際，兩國友好條約捍衛着亞洲的社會主義與和平。言下之意，兩國應在對美戰略上強化合作。

該報道稱，而就同一事件，新華社報道則指出，習近平在賀電中強調，要引領中朝合作關係“不斷邁上新台階”，但合作內容則更側重於經濟建設。習近平表示，“當前，朝鮮人民正團結一心，全力貫徹朝鮮勞動黨八大決策部署。中方堅定支持朝方發展經濟民生、有力推進社會主義建設事業。相信在總書記同志帶領下，朝鮮黨和人民一定能夠取得新的更大成就。”