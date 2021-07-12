昆明大象憨狀或是中國國家“形象戰”的“最新武器”？

中國象群遷徙的影片自5月以來引起全球媒體關注，澳大利亞學者指出，有關影片是中國國家“形象戰”的“最新武器”，目的在配合習近平所下達塑造“可愛”中國形象的指令。

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中國象群遷徙的影片自5月以來引起全球媒體關注，是否戰狼裝可愛？ 中央社引述澳大利亞學者：象群遷徙影片成中國爭話語權新武器，並指，這是中國國家“形象戰”的“最新武器”。

“雪梨晨驅報”（Sydney Morning Herald）和墨爾本“世紀報”（The Age）日前同時刊登澳洲墨爾本大學高級講師林慕蓮（Louisa Lim）撰文，標題為“疫情下中、美形象戰激化 北京當局手段上乘”（Beijing played a good hand as COVID supercharged the China-US image war）。林慕蓮在文章一開始就指出，於中國雲南省遷徙長達500公里、並且不尋常地現身於昆明市郊的14頭野生亞洲象，已成為近期的“明星”。

引起林慕蓮注意的是，除了大象互相緊挨着睡覺的模樣之外，影片中同時也着重的是中國官員盡其所能地引導象群返回棲身地的片段。據林慕蓮相信，中國政府已經意識到，有關影片是可以有助國家形象宣傳；她舉例指出，中國官媒“環球時報”英文版網站6月18日一篇文章，就提到“要謝謝那些大象，讓真正的和有愛心的中國形象得以出現”。

據林慕蓮提醒，大象遷徙的影片流出的時間點，恰好配合上習近平下達要塑造“可愛”的中國形象的指示。

自4月中起，中國官方媒體開始傳出象群遷徙的消息。到了5月底，國際媒體開始廣泛報道。而據中國官方喉舌新華社6月1日稱，習近平於5月31日主持中共中央政治局集體學習時強調，中國要努力塑造“可信、可愛、可敬”的形象。就在習近平下達相關指示後隔天（2日），社群媒體就開始傳出象群現身於昆明市郊的消息。

象群遷徙成為國際話題焦點的時間點，正好發生在習近平下令塑造“可愛”形象的前、後不久。林慕蓮強調，兩者並非巧合。林慕蓮相信，那些逗人喜愛的大象，是習近平要輸出“可愛”中國形象的最新宣傳武器。她相信，那些吸引國際媒體轉播的象群遷徙影片，其實是中國長達十年來爭奪“話語權”（discourse power）眾多例子之一。

對於中國的“形象戰”，林慕蓮解釋，隨着中國已成為世界第二大經濟體，習近平迫切需要讓中國相應地提升國家形象。為此，中國官方媒體致力在海外擴張，動員親中商人收購世界各地媒體，中資企業也爭取掌控全球衛星電視網絡等通訊基建設施。

據林慕蓮指出，中國近年較引人注意的“形象戰”，是對去年2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情起源爭議所發動的宣傳攻勢；她指出，中國去年藉由發動“戰狼”外交攻勢，讓疫情起源自美國的假消息於網絡流傳；中國網軍也被動員，反駁新疆維吾爾族族人遭迫害的指控。除了網絡宣傳之外，林慕蓮指出，中國也投入數以百萬元計的資金，向世界各地實體報章置入宣傳。林慕蓮引述香港大學今年5月發表的研究報告，今年3月中國“兩會”（全國人民代表大會會議及全國政協會議）期間，中國“人民日報”就向全球200家新聞媒體，分別以12種語言，置入4500篇文章。

中央社說，林慕蓮是國際記者聯合會（International Federation of Journalists）的“COVID-19故事：揭開中國全球策略報告”共同作者之一。這份報告今年5月發表，內容指中國在全球疫情期間運用敘事手法提高自身形象，致力重塑全球媒體格局；報告又指中國訊息戰的力量不斷增強，呼籲全球新聞從業人員及工會必須保持警惕，保護新聞獨立性免受影響。林慕蓮的另一項備受國際新聞界和學術界關注作品，是2015年由英國牛津大學出版，2019年由台灣“八旗文化”推出中譯本的“重返天安門：在失憶的人民共和國，追尋六四的歷史真相”（The People’s Republic of Amnesia: Tiananmen Revisited）。