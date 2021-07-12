民主黨主席羅健熙亦辭任區議員 該黨參選立法會機會再減

民主派區議員辭職潮持續，五日內已有約170名區議員辭職，最新辭職的，包括擁有最多區議會議席的民主黨主席羅健熙，他同時辭去南區區議員兼區議會主席職務，以表達對港府以透過傳媒「放風」的方式來讓區議員在不清晰的情況下請辭的不滿，另亦有財政的考慮。他更表示，相信該黨不少區議員亦會辭職。一般相信，黨主席和多名黨員盰去區議員職務，意味他們參選立法會選舉的機會更低，但羅健熙只是重申，會留待9月的會員大會決定。

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未就羅健熙公開信要求澄清傳聞的行政長官林鄭月娥，今(12日)早出席席電台節目時，沒有澄清傳言，只是說，相信區議員可能心中有數，心知曾做過宣誓條例中「負面清單」的事情，因而先行辭職，強調港府一定會按法律辦事。她又說，今屆區議會極端政治化，並利用區議會平台反對中國內地、反對政府、侮辱官員，對此感到可惜。

昨日宣布辭職的區議員至少有六人，除羅健熙之外，還包括中西區任嘉兒，在她請辭後，該區原有十五名區議員，現只餘三人未辭職；而南區原有十七名區議員，現只餘四人，情況與黃大仙區一樣；另外不少地區的區議員人數亦已跌至個位數。

羅健熙昨(11日)在其社交平台上發表錄像片段，指自己2019年當選時按法律通過審查，獲法院確認妥為當選，但新的宣誓條例將合資格候選人重新檢查，並按其標準褫奪區議員資格，令他感到匪夷所思，如果再追回上任後的薪津，更是令人難以明白。他認為，他和其他民主派的區議員真心不認為借出辦事處辦「民主派35+初選」有何不對或「傷天害理」之處，但亦心知現在的港府不會與你「講道理」，是否還要冒險？他續稱，他亦不願意耗費兩、三年的時間和巨額律師費與港府在法庭上爭拗港府追討上任後所有薪津並不合理，即使他相信港府難以說服法庭判其勝訴。

他以《被關了窗，便開門外出》為題的短片亦透露，會與一批辭職的南區區議員合力繼續服務小區，包括在收費平台上開設頻道，期望市民支持，亦告誡建制派人士，不要以為大批民主派區議員請辭，地區事務便任由他們予取予攜。

建制派傳媒上周三（7日）引述消息人士稱，傾向大規模褫奪區議員資格(DQ)，除曾簽署「墨落無悔」抗爭聲明和借出場地予民主派初選者外，加上貼「光復香港 時代革命」宣傳物品者亦可能會被DQ，預計被DQ者接近230人。消息人士更表明，一旦被DQ，港府可追討他們自上任後的薪津，涉及金額超過100萬港元，自行辭職者則不會追討薪津，其後便出現區議員宣布辭職潮。有政治學者指，這是當局為減少DQ大量民主派區議員的負面影響而打心理戰，讓他們自行辭職。

另外，一般相信，黨主席辭任區議員，意味民主黨認為議會路線不可行，該黨參選12月立法會選舉的機會亦會降低，但羅健熙仍不鬆口，重申留待9月大會決定。

據本台了解，中方曾極力遊說民主黨參選立法會，以增加新選舉制度的認受性，甚至點名個別「可接受」的年輕黨員參選，但在多名黨員被捕以及身陷牢獄的前主席胡志偉被當局阻撓奔父喪之後，引起黨內極大不滿，反對參選立法會的聲音大增，一些欲借幫助獄中兄弟為名去參選者，亦被獄中黨友「畫清界線」，表明不需這樣的幫助。