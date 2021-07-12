美媒稱忤逆中國監管層又惹惱投資者 滴滴兩邊不討好

中國網絡叫車滴滴現在面臨雙重打擊：一是來自國內監管機構的審查，二是美國和全球投資者的反戈。投資者對滴滴如何在監管陰雲籠罩之下完成上市產生了疑問。滴滴處於滴滴兩邊不討好狀態。滴滴股價目前較IPO價格跌去14%。

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據華爾街日報今天報道稱，忤逆中國監管層又惹惱投資者，滴滴兩邊不討好。在登陸紐交所前的最後幾天里，中國監管部門從滴滴那裡得到的暗示是IPO計畫會暫停，但滴滴卻告訴美國承銷機構，中國政府已經同意了這樁上市交易。這件事帶來的後果已經超出滴滴本身，進而影響未來中國企業的赴美國上市計畫。

在滴滴全球股份有限公司(Didi Global Inc., DIDI) 6月底於紐交所上市前的最後幾天里，這家中國網約車巨頭告訴美國投行顧問的信息開始和中國監管部門得到的信息不一致了。

據了解滴滴與監管機構溝通情況的人透露，中國監管部門當時以為滴滴會暫停IPO並處理數據安全問題。然而據了解滴滴上市進程的人透露，滴滴在紐約卻做出了另一套保證，稱中國政府已經同意放行其IPO。

這些知情人士表示，負責經辦滴滴IPO的投行顧問當時並不知道這家公司已面臨迫在眉睫的政府整頓風險，所以還在繼續推進交易。到了6月30日，這個全球最大的網約車平台開始在紐交所正式掛牌，上市第二天股價上漲了16%，市值達到約800億美元。但這只是曇花一現。中國政府先是對滴滴突然上市大吃一驚，緊接着就在7月2日作出反擊，對滴滴展開了網絡安全審查，並禁止滴滴接受新用戶註冊。在之後的幾天里，中國監管部門通知應用商店下架滴“滴滴出行”應用，並宣布收緊對已經在境外上市或試圖在境外上市的中國公司的監管。

滴滴現在面臨雙重打擊：一是來自國內監管機構的審查，二是美國和全球投資者的反戈。投資者對滴滴如何在監管陰雲籠罩之下完成上市產生了疑問。滴滴股價目前較IPO價格跌去14%。

據該報道，在美國，參與滴滴IPO的承銷機構正面臨基金經理和其他投資者的憤怒和質疑：為什麼承銷機構沒能預見到這種情況？

這件事情的後果已經超出滴滴本身。考慮到投資者已經風聲鶴唳，投行顧問們說，後續準備赴美IPO的中國企業可能會暫時打消這個念頭。中美關係的日趨緊張讓中國與華爾街本來堪稱融洽的關係出現轉折。包括阿里巴巴集團(Alibaba Group Holding Ltd.) 2014年IPO在內的中國重量級上市交易一方面讓中國企業藉助美國投行界的豐富經驗籌到了巨額資本，同時也讓美國投資者有機會從這些企業的增長中分一杯羹。