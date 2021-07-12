香港新風：國安體系高官出席奢華款待未交待 特首籲到此為止 但爭議未息

繼身兼維護國家安全委員會成員的海關關長和入境事務處長被揭發接受中國國企高層款待後，保安局副局長區志光亦承認，曾參與同一飯局；保安局代三人承認「有疏忽及敏感度不足，就事件表示歉意」。事件引起公眾質疑，認為不止是違反限聚令，但行政長官林鄭月娥表示，三名官員已承擔法律後果，並公開致歉，希望事件可告一段落，到此為止。

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不過，曾經是廉政公署總調查主任的大律師查錫我今(12日)早在一個電台節目表明，情況顯示涉事官員接受奢華款待，公務員事務局有責任調查，有需要時可給予口頭警告、譴責或扣薪等處分，港府欲淡化事件，只會令市民更反感。

香港的清廉情況一直排在全球前列，明令禁止公務員接受奢華款待，前特首曾蔭權接受審商款待曾引起風波，前廉政專員湯顯明卸任後翌年獲委為中國全國政協港區委員，隨即被審計署揭發他在宴請中國官員時開支超標，接着再被媒體披露他有其他涉及北京駐港官員的違規宴請，律政司經調查後才決定不起訴他的貪腐指控。當年，即2013年香港的清廉指數隨即微跌一位至全球第15位，而最新的2020年排名，則是第11位，與英國、加拿大及澳洲等國齊名。

但港府對三名高官接受款待卻有不同反應。兩名紀律部隊首長被媒體揭發3月時出席一個約有十人的飯局，因而違反4人限聚令而被票控；保安局8日確認事件，並指同場還有保安局副局長區志光，但媒體同日披露，官員是接受中國地產商恆大高層宴請，每人消費接近四千港元(摺合約434歐元)，質疑相關官員為何不申報，以及保安官員為何接受地產商款待。保安局9日再發聲明，代三名官員道歉，又指三人因工作需要，經常與社會各界聯繫，強調當日晚宴是普通社交聚會。

行政長官林鄭月娥昨(11日)出席電台節目時表示，坊間指稱宴會豪華，但獲邀者到了現場才知情況，總不能「見到好似有塊鮑魚，不如企起身走啦」，呼籲公眾以「較人性化」看待當日的宴會。她響應如何跟進時表示，官員已付出一定代價，其他官員亦知道要盡量少去相關場合，希望事件到此為止。

建制派議員支持事件到此為止的特首言論，曾是保安局局長的新民黨主席葉劉淑儀認為，繼續追查或討論事件會影響紀律部隊形象，事件已能提醒公務員、特別是高級官員要「比白更白」，而現行的公務員接受酬酢指引己十分仔細，難再更具體。李身是律師的謝偉俊議員認為，從表面資料看來，三名官員有違公職人員接受款待的守則，亦有違中國廉潔國情，期望官員汲取教訓，大家向前望，不要再糾纏由誰人請客等枝節問題上。

但中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強指出，港府守則列明公務員不應接受過度奢華款待，但當局未交代飯局開支，卻希望事件告一段落，令人質疑指引形同虛設，他認為，事件關乎公務員日後應如何詮釋守則，以及公務員應跟隨什麼標準行事，當局必須講清講楚。

廉署前總調查主任、大律師查錫我今早在一個電台節目亦表示，公務員守則列明，公務員不能接受奢華或頻密的款待，認為如果涉事晚宴人均消費真如傳媒報道所說的三、四千元，毋庸置疑是奢華，公務員事務局有責任調查，有需要時可給予口頭警告、譴責或扣薪等處分。

查錫我續稱，事先不知道晚宴是否豪華並非接受奢華款待的好辯解，認為官員到達晚宴場地後，都應心裡有數，知道不會是平價地方。他亦不能理解地產商與海關、入境處及保安局那些工作上關連，以致要交流，希望港府解釋。他強調，公眾需要看到港府公平公正處理事件，而非淡化事件，指晚宴菜式只是普通食材，這只會令市民不能接受甚至反感。