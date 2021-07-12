鴻海台積電採購疫苗成功台灣官方稱有無中國干擾不言可喻

全台高度矚目的民間企業採購BNT疫苗案今天終於定案，鴻海永齡公益基金會和台灣集成電路公司今天聯合宣布，買賣雙方已經完成簽約，兩大企業各採購500萬劑BNT疫苗，合計1000萬劑，將捐贈給台灣政府做防疫使用，第一批疫苗最快9月底抵台。

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台灣官方一直以來都強調要向「原廠採購」，但在兩度買不到之後，最終兩大企業還是必須遵循國際商業規範，向德國BNT藥廠的亞洲總代理「上海復星醫藥集團」採購，只是改由上海復星的控股子公司「復星實業」出面簽約。

上海復星醫藥昨晚發布公告說，控股子公司「復星實業」已分別與台積電、鴻海永齡基金會以及裕利醫藥簽訂「銷售協議」，復星實業將向台積電及鴻海永齡基金會委託的裕利醫藥，銷售共計1000萬劑BNT疫苗，該等疫苗將被買方捐贈予台灣疾病管制機構用於當地接種。

今天(12日)凌晨，鴻海及永齡基金會創辦人郭台銘就在臉書宣布這個消息，並強調在提出捐贈案後的洽購期間，並沒有大陸北京當局對這次疫苗採購過程有任何指導或干涉，感謝讓採購行為歸諸商業條件談判的本質進行。

不過台灣總統府隨後也發布新聞，強調政府只有「拚」、沒有「卡」，企業捐贈疫苗這件事，經過台灣和德國政府，以及兩大企業傾全力才能突破，「有沒有中國的政治力干擾不言可喻」。台灣總統府還說，美國日本「即刻救援」，捐贈給台灣大量疫苗，產生極大的壓力，最後才讓中國轉向「不卡台灣」。

台灣行政院今天召開記者會，仍強調這批BNT疫苗是「原廠製造、原廠卷標、直送台灣」。言外之意就是，台灣買的是德國疫苗，和中國大陸沒啥關係。

所謂「原廠標籤」的意思，就是不要跟香港使用的BNT疫苗一樣，藥瓶標籤上印有中文「復必泰」三個字。因為這樣，即使此刻上海復星手上握有印着「復必泰」的BNT疫苗現貨3000萬劑，但仍必須再向德國原廠重新下訂單，重新生產製造，再從德國運送到台灣，也因此第一批疫苗抵台時間才會拖到九月底。

另外台灣兩大企業這次購買價格是每劑33美元出頭，總價3億3千萬美元。去年9月台灣官方透過東洋藥品採購後來破局的價格是每劑38美元；去年底台灣官方透過雅各布臣藥品的所謂「德國原廠直購案」，每劑價格更高達43美元。企業採購疫苗價格竟然是歷來最便宜，也引起台灣各界關注與好奇。

有了這1000萬劑疫苗，再加上慈濟基金會也將透過關係採購500萬劑BNT疫苗捐給政府，台灣民間搶打疫苗的緊張氛圍已經稍微緩和。