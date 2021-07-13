在美國開庭 華為與威瑞森和解互不指控專利侵權

華為和美國威瑞森通訊VZ.N已同意就兩起指控專利侵權的訴訟達成和解。2020年2月，華為提起訴訟，指控威瑞森在未經授權的情況下，在計算機網絡、下載安全和視頻通信等領域使用了十幾項華為專利，要求後者做出賠償並支付專利許可費。威瑞森提出反訴，指控華為侵犯了威瑞森的專利。其中一項訴訟上周在美國德克薩斯州開庭審理。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社消息，華為和威瑞森已同意就兩起專利侵權訴訟達成和解。據華為周一對路透社表示，該公司和美國威瑞森通訊VZ.N已同意就兩起指控專利侵權的訴訟達成和解。其中一起訴訟上周在德克薩斯州開庭審理。華為和威瑞森周日晚間向兩家美國法院提交聯合動議，要求撤回這兩起訴訟以及威瑞森的反訴。

據消息說，2020年2月，華為提起訴訟，指控威瑞森在未經授權的情況下，在計算機網絡、下載安全和視頻通信等領域使用了十幾項華為專利，要求後者做出賠償並支付專利許可費，具體金額不詳。

據華為在一份聲明中表示，“很高興威瑞森和華為達成協議，結束了兩家公司的專利訴訟。協議條款保密。”華為指出，公司“在全球擁有超過10萬項有效專利，其中包括大約1萬項美國專利。”

路透社說，威瑞森去年曾稱這些訴訟“只不過是一場公關噱頭”，“是對我們公司和整個科技生態系統的偷襲”，並提出反訴，指控華為侵犯了威瑞森的專利。