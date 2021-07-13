白夏：曉波被判象徵了中共政權和平轉型希望的破滅

2021年7月13日是中國著名異議人士，諾貝爾和平獎得主劉曉波去世四周年的紀念日，劉曉波的友人組成的“曉波助瀾會”在臉書（Facebook）上發表聲明，指出劉曉波離世後的4年間，中國人權狀況繼續惡化，北京正“將一個又一個的‘劉曉波’送進了牢房之中”。強調中國的演變同世界和平密切相關。

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法國漢學家，劉曉波的朋友，巴黎政治學院中國問題研究專家白夏認為劉曉波的被抓，被判以及在眾目睽睽之下無助的離世象徵著中共和平轉型希望的毀滅。

白夏：“每說到曉波的去世我都會想到那是在法國國慶節的前夕，當時正是G20峰會在漢堡召開的之際，所有的大國的領導人都彙聚在一起，其中包括習近平。但是，沒有一個人提到劉曉波的名字，沒有任何人要求習近平釋放劉曉波。當時人們以為劉曉波並不重要，認為中國無論如何應該向前走。但是，今天，西方國家逐漸意識到中國政權的真面目了。當時，香港有許多人直接到中聯部去抗議，而今天，在中國的國土上，已經沒有任何人可以發表不同的聲音了。現在越來越多的國家首腦意識到中共政權的危害性。當時，曉波是十分樂觀的，他認為中國的公民社會將不可阻擋地日益強大，將會改變中國體制的本質。但是，他的被抓，被判刑象徵著這條和平演變的道路已經被堵死。政權越來越強硬，對社會的鉗制越來越嚴重。但是，我還是認為曉波的榜樣能夠繼續弘揚，因為他一直希望中國的公民社會能夠發生作用，雖然今天看了似乎難以想象，但是，我依然認為他的榜樣是值得學習的。“