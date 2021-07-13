華爾街愛中國卻遭滴滴案羞辱 美國專欄作家棒喝不該再當搖錢樹了

中國當局在滴滴出行IPO後出手打壓，殺的華爾街措手不及，損失慘重。華郵專欄作家Josh Rogin發布評論，開嗆華爾街遭習近平羞辱，現在該醒醒了，昔日自認為中共只是將華爾街當搖錢樹的日子，在滴滴出行事件後，應該認清中共的本質，並嘲諷中企是3“0”企業-零透明度、零問責制、零獨立，投資風險未知，投資中企對投資人與美國都不利的。

廣告 繼續瀏覽後續

據自由時報今天引述報道稱，《華盛頓郵報》專欄作家、也是CNN政治評論家Josh Rogin認為，滴滴事件是習近平對華爾街的羞辱。

《華盛頓郵報》專欄作家、也是CNN政治評論家Josh Rogin近日對滴滴事件發表評論，他指出，當滴滴IPO後2天遭中共突襲審查，等於是習近平對華爾街進行羞辱性的重擊，透過這一個分水嶺，即使是最頑固的中國經濟助推器的華爾街，也得承認遊戲已經發生了根本性的變化，將美國人的資金投資於中企不再是華爾街可以估算的風險。

Josh Rogin引述CNBC財經節目主持人克萊默的警告：“如果你在滴滴事件後還買中概股，那你就是個傻蛋，為何要把資金置於風險之中呢？”藉此強調克萊默的言論說明了華盛頓過去幾年一直對華爾街的忠告，提醒華爾街在美國籌集資金的中企並未接受美國審計規定。

據該報道，但紐約的金融大咖們並沒有理會這些警告，而是告訴他們的投資人，投資中國是正確的。如今，這些財務後果將不會落在金融業頂端的那些看門人身上，而是由數百萬不知情的美國投資者自行承擔投資中企的後果。

Josh Rogin表示，直到現在，金融界的許多人都希望相信中共是務實的。他們堅稱，北京永遠不會通過扼殺華爾街這顆搖錢樹，來遏制中國經濟發展，而且投資者始終可以依靠理性的決策和可靠的回報。在滴滴事件後，這些論點都不再站得住腳了。

據Josh Rogin 強調，華爾街的權威人士、資產管理公司、律師和遊說者再也不能爭辯，中企根本不在中共的控制之下，反倒必須明白北京可以隨時以任何理由竊取他們的金庫。Josh Rogin 說，華爾街現在必須承認，將美國人的錢彙入零透明度、零問責制和零獨立的中國公司，對投資者和美國都不利。