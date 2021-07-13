西藏拉薩的房地產起新熱

面對喜馬拉雅山的拉薩，到處可見起重機和高樓。法新社說，由於中國的投資，拉薩正在經歷一場建築熱潮。但這也造成了一個雙速的房地產市場，一個是官員的房地產，一個是其餘人群的房地產。

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據法新社認為，中國在西藏意圖用經濟發展來制止分離主義。為了將西藏同中國其他地區聯繫起來，自2008年的反華暴亂以來，北京在西藏基礎設施（機場、公路、鐵路）方面進行了大量投資。其既定目標是通過使世界屋脊上的日常生活現代化來促進西藏改變與發展。

但遍布拉薩的建築工地正在改變這個佛教聖地的城市結構。房地產建築還突出了貧富的差異，在這個敏感的地區，面對中國主權控制，居民們分裂為二。

離達賴喇嘛在1959年流亡前一直居住的布達拉宮幾個街區，工人們正在完成由中國開發商碧桂園建造的高層建築。這些高端公寓的售價與中國普通城市的豪宅價格相似，但與西藏的平均收入相差甚遠，而西藏的平均收入仍然是中國全國最低的。

據該報道，結果，房地產的狂熱正在使這個擁有86萬人口的城市兩極分化，即有能力搬進這些全新公寓的公共部門官員和其他人口。

許多公務員職位由藏族人擔任，但也有其他民族的人，特別是漢族人。漢人佔中國其他地區人口90%以上。

西藏自治區現在是全國經濟增長率最高的地區之一，2020年僅在拉薩就有近100萬平方米的新住房售出。這比前一年多了28%。法新社在政府組織的一次訪問中發現，房地產機構的文件顯示，目前有30多個新項目在出。

外國記者不允許獨立訪問西藏地區。

但獲得高檔住房財產需要政府的工作，據荷蘭鹿特丹伊拉斯謨大學的教授安德魯-費舍爾說，"因為沒有很多其他方式可以賺到這些錢。安德魯-費舍爾說，房地產市場只為有錢購屋的人打開公寓門。

據美國科羅拉多博爾德大學的教授Emily Yeh說："在這些條件下，來自西藏農村的受教育程度低的居民幾乎沒有機會在新社區搬進這樣的住房。”

他們中的許多人對中文掌握得很差，但這卻是在公務員系統工作的前提條件。

據該報道稱，持續的文盲現象也加劇了社會的分化。據菲舍爾說："一方面，西藏大約10%的人口已經接受了高等教育，而另一方面，西藏三分之一的人仍然是文盲。”

對於已經成為公務員的藏族人來說，硬幣的另一面是，進入中國公務員隊伍往往意味着要放棄自己的宗教信仰，這對許多人來說是一種心碎。

但是，即使在此類高端人口，工作競爭也很激烈，許多年輕的畢業生被拋在競爭路邊。一位要求匿名的海外藏人說， "他們中的大多數人為中國國家工作，但越來越多受過良好教育的年輕藏人卻找不到政府工作。"

法新社說，目前還沒有關於西藏公務員中種族數據。

但根據官方數據，母語為中文的漢人現在占該地區人口的12% ，這一趨勢增加了對工作的競爭。

在老城區，居民們越來越多離開他們的傳統居住地，為招徠遊客的商店或酒店讓路。他們很多人搬到了郊區。

雖然他們承認搬到了新居，住房基礎設施和居住條件更好了，但流亡的西藏人還是擔心拉薩精神核心象徵的大昭寺周圍的變化。現在通往大昭寺的街道上有肯德基和必勝客等美國快餐連鎖店的標誌。來自中國其他地區的遊客也穿着傳統的藏族服裝拍照。法新社說，在共產黨軍隊入侵西藏70年後，這座城市被中國國旗、紅燈籠和習近平主席的肖像所裝飾。

作為達賴喇嘛的前首都，據西藏觀察組織的研究員丹增曲吉說，"拉薩不僅僅是一座聖城，它對西藏人的身份認同也有重要的政治意義。"丹增曲吉說想知道，"但當藏族人看西藏時，他們的歷史究竟還剩下了什麼？"

電影製片人Dhondup Wangchen曾在監獄中服刑6年，他拍攝了一部關於西藏人對北京不滿的紀錄片，他認為， "西藏的基礎設施建設都是為了讓中國受益。"人在美國的Dhondup Wangchen說："強加給西藏人的旨在消除其身份和文化的變化，絕不是幾個房地產項目所能彌補的。”