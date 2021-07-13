針對中國 日本防衛白皮書第一次明寫台灣局勢穩定重要

日本在年度防衛白皮書中表示，隨着地區力量平衡向北京傾斜，圍繞台灣的軍事緊張局勢日益加劇、以及中美之間的經濟和技術競爭，都威脅到東亞的和平與穩定。日本防衛白皮書首次寫進台灣局勢穩定重要性。

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據共同社今天報道稱，日本防衛相岸信夫在13日的內閣會議上彙報了2021年版《防衛白皮書》。其中指出圍繞台灣的美中對立有可能趨於明顯，並首次寫進台灣局勢的穩定“對日本的安全保障和國際社會的穩定而言很重要”。提到台灣局勢對日本的影響是鑒於日美首腦４月聯合聲明中寫入了在中國大陸統一壓力下緊張加劇的“台灣海峽”。

據路透社說，日本在防衛白皮書對台海危機發出警告，並在談到美中競爭時指出美中競爭風險與日俱增。

日本在年度防衛白皮書中表示，“我們有必要比以往任何時候都更有危機感地密切關注局勢，”該文件在關於台灣的一個新章節中稱，“特別是，技術領域的競爭可能會變得更加激烈。”

這份防衛評估報告指出，中國是日本的主要國家安全關切。北京最近在台灣周邊的軍事活動增加，令東京感到擔憂，因為台灣靠近日本群島西端的沖繩島鏈。該報告周二由日本首相菅義偉的政府批准。

中國國家主席習近平本月承諾完成與台灣的 “統一”，並在6月批評美國是一個 “風險製造者”，此前美國派遣了一艘軍艦通過台灣海峽。

路透社說，日本副首相兼財務大臣麻生太郎本月在日本媒體報導的一次講話中說，日本應與美國聯手保衛台灣免受任何侵略。麻生後來在被問及這番話時說，有關台灣的任何突發事件都應通過對話解決。這招致了北京方面的指責。