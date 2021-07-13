香港書展14日揭幕 政治書清零

在疫情未解和港版國安法實施兩大背景下，香港書展十四日起一連七天在香港會展中心舉行。有參展商說，此次書展政治書已經清零；主辦機構說，入場人士將量體溫和以電子或紙筆方式登記。

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主辦機構香港貿易發展局說，有七百六十三家參展商參與，雖然有旅遊限制及隔離措施，但仍有來自中國大陸及英國等地的出版社或機構參展。

今年香港書展是在港版國安法實施後首度舉行。主辦機構香港貿發局副總裁周啟良說，書展一直標榜是自由開放的平台，香港沒有書籍審查機制，香港貿發局作為貿易推廣機構，亦無審查能力。相信參展商有能力拿捏界線，如有疑問，可以諮詢相關部門的意見，期望他們自律遵守法例。

對港版國安法下，會否有人進場檢查書籍有否觸犯國安法，周啟良說暫時未收到任何部門通知會入場做審查，如果接獲任何投訴，會先作紀錄，並知會參展商跟進，主辦方沒有權力禁止書商出售指定書籍，亦不會主動報警。

參展商香港次文化堂社長彭志銘說，多間書商認為國安法紅線難以拿捏，已有共識不會放置及售賣涉及政治敏感書籍，避免麻煩。目前“政治書已清零”，參展商希望執法部門可以“高擡貴手”。

名作家系列在香港書展中占最重戲分。今次亮相的主要是台灣、香港和大陸作家。台灣作家平路有特別場次，談疫病是生命“間隙”的禮物，與香港人分享她的新作“ 間隙：寫給受折磨的你 ”。