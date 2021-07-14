在新疆議題成為國際關注焦點的此刻，中國今天發表“新疆各民族平等權利的保障”白皮書。這篇約1萬3000字的白皮書說，當前“新疆處於歷史上最好的發展時期”。

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據中央社今天報道說，中國提新疆平等權利白皮書，稱新疆當前史上最好。該報道引述中國官方媒體消息，中國國務院新聞辦今天發表“新疆各民族平等權利的保障”白皮書。共分公民權利的保障、政治權利的保障、經濟權利的保障、文化權利的保障、社會權利的保障、婦女兒童權利的保障、宗教信仰自由權利的保障幾個部分。全文共1萬2764字。

據白皮書說，70多年來，中國共產黨和中國政府始終堅持“以人民為中心”的人權理念，始終把生存權、發展權作為首要的基本人權，把人權的普遍性原則與中國實際相結合。白皮書強調在中國治疆政策下，新疆經濟社會快速發展，民生建設和投入力度持續加大，各民族擁有平等的發展機會，並建立了覆蓋全民的社會保障體系。

在宗教自由方面，白皮書說，新疆堅持保護合法、制止非法、遏制極端、抵禦滲透、打擊犯罪的原則，全面貫徹落實宗教信仰自由政策，正常宗教活動依法受到保護，公民宗教信仰自由的權利得到有效保障。白皮書引述中共憲法聲稱，“依法保障宗教信仰自由權利。宗教信仰自由是公民的一項基本權利”，“在新疆，公民既有信仰宗教的自由，也有不信仰宗教的自由，有信仰這種宗教或那種宗教的自由”。

白皮書還稱，“沒有公民因信仰宗教或不信仰宗教而受到歧視和不公平待遇”。

白皮書表示，一段時間以來，“國際上一些勢力”無視中國政府所做的努力，歪曲事實、無中生有，大肆炒作涉疆議題，妄圖藉此抹黑中國形象，遏制中國發展，破壞新疆繁榮穩定。

據白皮書最後聲稱，“當前，新疆社會大局持續穩定，各族人民和睦相處、安居樂業，處於歷史上最好的發展時期”。在以中共總書記習近平為核心的黨中央堅強領導下，新疆與全國一道全面建成小康社會。新疆各族人民必將迎來更加幸福美好的明天。